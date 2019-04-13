Футбол

Валенсия — Леванте 3:1Спорт-Экспресс вчера в 16:37

Валенсия — Леванте
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
Санти Мина
2′
Кристиано Пиччини
Франсис Коклен
32′
Карлос Солер
33′
56′
Карлос Солер
Гонсалу Гедеш
57′
Санти Мина
63′
68′
Рохер Марти
Борха Майораль
69′
Антонио Луна
Мозес Саймон
Даниэль Парехо
Кевин Гамейро
72′
77′
Рубен Рочина
Энис Барди
Гонсалу Гедеш
Ли Кан Ин
78′
81′
Борха Майораль
Ли Кан Ин
83′
89′
Эрик Кабако
"Валенсия" победила "Леванте" в матче 32-го тура премьер-лиги (3:1). Дублем отметился форвард Санти Мина. Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут - эта игра стала для него сотой в ла лиге. "Валенсия" набрала 49 очков и осталась на 6-м месте в турнирной таблице.
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