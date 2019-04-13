Валенсия — Леванте 3:1Спорт-Экспресс вчера в 16:37

"Валенсия" победила "Леванте" в матче 32-го тура премьер-лиги (3:1). Дублем отметился форвард Санти Мина. Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 90 минут - эта игра стала для него сотой в ла лиге. "Валенсия" набрала 49 очков и осталась на 6-м месте в турнирной таблице.

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