Футбол

«Валенсия» – «Эйбар»: видеотрансляция матча в 13.00Спорт-Экспресс 05:00

Следить за матчем "Валенсия" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 13.00 (время московское).
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«Валенсия» – «Эйбар»: видеотрансляция матча в 13.00

Спорт-Экспресс05:00

«Бетис» – «Эспаньол»: заключительный матч тура

Все про Спорт ру04:39

«Валенсия» — «Эйбар». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru04:30
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Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

Обновлено в 01:51
Политика

Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»

Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России

В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:41
Космос

ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»

Обновлено в 05:18
Футбол

Сёмин заявил, что у «Локомотива» по-прежнему чемпионские амбиции

Обновлено в 09:21
Авто

В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang

Конкуренцию новый кросс составит недавно вышедшему кроссоверу Tesla Model Y.
Обновлено в 02:58
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского

Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Казани сбили женщину, перебегавшую магистраль с коляской

Обновлено в 08:43
Гаджеты

Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня

Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:19
Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Общество

Москвичей предупредили об агрессивных змеях в столичных парках

Обновлено в 09:12
Политика

Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону

Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Происшествия

На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Обновлено в 09:31
Наука

Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып

Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Мадуро заявил об освобождении Венесуэлы от «министерства колоний США»

Обновлено в 06:19
Автоспорт

Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Общество

Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями

Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Культура

Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»

Обновлено в 05:41
Происшествия

На КАД автобус столкнулся с фурой

Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Культура

Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:28
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Общество

Официальный представитель Алсу высказалась об итогах «Голоса»

Обновлено в 10:36
Происшествия

Подозреваемого в угрозах взорвать все церкви Киева задержала полиция

Мужчину, подозреваемого в совершении звонков о готовящемся подрыве церквей и синагог в Киеве, задержали сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 10:43
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