«Валенсия» – «Эйбар»: видеотрансляция матча в 13.00Спорт-Экспресс 05:00

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Политика Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром» Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса» Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.

Политика Путин: Украина без транзита останется без газа Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.

Авто В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang Конкуренцию новый кросс составит недавно вышедшему кроссоверу Tesla Model Y.

Политика ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.

Гаджеты Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.

Политика Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Политика В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.

Политика Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.

Наука Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Шоу-бизнес Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Автоспорт Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.

Общество Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.

Происшествия На КАД автобус столкнулся с фурой Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.

Происшествия В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.