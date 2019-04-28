Футбол
«Валенсия» – «Эйбар»: видеотрансляция матча в 13.00Спорт-Экспресс 05:00
Следить за матчем "Валенсия" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 13.00 (время московское).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика
Совбез Украины решил ликвидировать «Укроборонпром»
Выступая в эфире одного из украинских телеканалов, заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассказал, что не так давно прошел круглый стол с участием депутатов и специалистов, на котором обсуждалось лишение «Укроборонпрома» «не свойственных ему функций государственного управления», сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 08:51
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к большим поставкам газа из России
В октябре 2018 года об обсуждении с китайскими партнерами возможностей поставок газа сверх контрактного объема Миллер говорил во время Петербургского международного газового форума.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Космос
ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»
Обновлено в 05:18
Авто
В Сети представили рендеры кроссовера Ford Mustang
Конкуренцию новый кросс составит недавно вышедшему кроссоверу Tesla Model Y.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
ДНР и ЛНР отреагировали на заявление Зеленского
Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об участи военнопленных довольно сдержанно приняли в ДНР И ЛНР.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Продажи смартфонов Sony упали до рекордно низкого уровня
Как показывает диаграмма, представленная производителем, именно в 2016 году продажи мобильных устройств резко снизились в два раза, после чего данное подразделение имело только низкие результаты.
Обновлено в 05:24
Политика
Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:19
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Политика
Соловьев жестко ответил американцу, обвинившему РФ в угрозе Пентагону
Американец Ариэль Коэн в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что якобы Россия угрожала США нанести удар по Пентагону за восемь секунд.
Обновлено в 07:17
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Автоспорт
Даниэль Риккардо оштрафован за столкновение с Даниилом Квятом
Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на 33-м круге между Даниэлем Риккардо и Даниилом Квятом.
Обновлено в 11:33
Общество
Устроители «Бессмертного полка» в некоторых регионах РФ уже распределили места между предприятиями и организациями
Устроители акции "Бессмертный полк" в некоторых российских регионах за десять дней до шествия уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 10:47
Культура
Звезда «Уральских пельменей» возмутился итогами «Голоса»
Обновлено в 05:41
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Культура
Первый канал снял с эфира фильм о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Подозреваемого в угрозах взорвать все церкви Киева задержала полиция
Мужчину, подозреваемого в совершении звонков о готовящемся подрыве церквей и синагог в Киеве, задержали сотрудники правоохранительных органов.
Обновлено в 10:43