Футбол
«Валенсия» – «Эйбар»: видеотрансляция матча в 13.00Спорт-Экспресс 05:00
Следить за матчем "Валенсия" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 13.00 (время московское).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола
Британские букмекерские компании дали прогноз об имени, поле и внешности будущего ребенка принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл.
Обновлено в 06:00
Политика
Украинцы рвутся в Крым: людской поток вырос вдвое
Есть данные, согласно которым людской поток, движущийся со стороны Украины, с приближением майских каникул будет лишь увеличиваться, поскольку гражданам соседнего государства привычнее отдыхать на «полюбившихся крымских курортах».
Обновлено в 03:44
Происшествия
При взрыве в многоэтажке в Киеве погибли два человека
Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Киеве, два человека погибли, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.
Обновлено в 08:07
Экономика
У крымского «Инкермана» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено 26 апреля в 13:52
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Религия
Путин поздравил россиян с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных с Пасхой.
Обновлено в 02:25
Авто
Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»
У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует собрать 500 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Певица МакSим после ДТП потеряла память
Последствия ДТП, в которое некоторое время назад попала певица Марина Максимова, более известная под творческим псевдонимом МакSим, оказались намного серьезнее, нежели предполагалось изначально.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина без макияжа короновала себя
Известная певица Полина Гагарина своим подписчикам в Инстаграм рассказала о том, как она себя короновала.
Обновлено вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой
Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Политика
На Украине решили ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать государственный концерн "Укроборонпром" и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Казани сбили женщину, перебегавшую через магистраль с коляской
В Сети появилось видео, на котором женщину с коляской, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сбивает автомобиль.
Обновлено в 08:43
Наука
Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено вчера в 14:28
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Зенит» в матче с «Крыльями Советов» выйдет на поле в лазурной форме
Петербургский футбольный клуб «Зенит» определился с цветом формы на сегодняшний матч с «Крыльями Советов», который состоится сегодня в 16:30 на «Газпром-Арене» на Крестовском острове в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:10
Общество
AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке
Обновлено в 04:40
Политика
Британия нашла способ противодействовать России и Китаю
Например, у властей появится более эффективный и простой способ выдворения иностранных разведчиков, даже если у них есть основания для пребывания на территории Великобритании.
Обновлено в 07:49
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Крыша склада под Воронежем рухнула из-за крупного пожара
Крыша загоревшегося под Воронежем склада розничной сети "Магнит" частично обрушилась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
В Кремле заявили о готовности России к диалогу по ядерному разоружению
Ранее телеканал CNN узнал, что Трамп якобы хочет заключить договор о ядерном соглашении с Россией и Китаем.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Ирина Понаровская в эфире канала «Россия 1» рассказал о присуждении звания народного артиста, которое она получила в феврале 2019-го в 66 лет.
Обновлено в 03:00
Путешествия
В китайском аэропорту на пути в Москву застряла группа россиян
В международном аэропорту города Гуанчжоу в китайской провинции Гуандун застряла группа российских граждан, которые транзитом направлялись в Москву из Индонезии и Таиланда.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронили под фамилией изменявшего ей мужа
Уже после похорон широкая общественность узнала, что Цывину похоронили не под ее девичьей фамилией, и даже не под фамилией ее самого известного мужа Евгения Евстигнеева.
Обновлено в 07:47
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Украина оштрафовала продавцов российских книг на $12,5 тысяч
Госкомитет по телевидению и радиовещанию Украины наложил штрафы на общую сумму в 333,8 тыс. гривен ($12,5 тыс.) за продажу незаконно везенных из России книг.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»
Еще один арестант, отравившийся наркотиками в московском СИЗО «Матросская тишина», умер утром 28 апреля.
Обновлено в 07:05
Авто
Объявлена дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20