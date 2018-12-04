Футбол

Валенсия — Эбро 0:0 (1-й тайм)
Чемпионат
12:53

Валенсия — Эбро
0 – 0
1-й тайм
Кубок Испании, 1/16 Финала
Стадион «Месталья»
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль включил российского полузащитника Дениса Черышева в заявку команды на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с «Эбро», который состоится сегодня, 4 декабря. Черышев начнёт встречу на скамейке запасных.
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Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Эбро»

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