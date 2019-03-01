Футбол

Валенсия — Бетис 1:0Soccer.ru вчера в 16:53

Валенсия — Бетис
1 – 0
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Габриэл Паулиста
41′
Родриго Морено
56′
65′
Франсис Герреро
Лорен Морон
Родриго Морено
Денис Черышев
68′
Даниэль Васс
Карлос Солер
75′
79′
Андрес Гуардадо
Кристиан Тельо
84′
Сидней Решел
Зухаир Феддаль
Кевин Гамейро
Муктар Диакаби
85′
Жауме Доменек
86′
90′+1′
Хоакин Санчес
"Валенсия" обыграла "Бетис" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. В финале команда сыграет против "Барселоны".
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