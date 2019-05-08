Валенсия — Арсенал 1:1 (1-й тайм)РИА Новости 14:33

Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч ½ финала футбольной Лиги Европы. Встреча пройдет в Валенсии в четверг. Первый матч в Лондоне со счетом 3:1 выиграл "Арсенал".

Спорт день за днем

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