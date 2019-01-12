Футбол

«Валенсия» Черышева упустила победу над «Вальядолидом»
Матч ТВ
вчера в 12:07

Валенсия — Вальядолид
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Месталья»
13′
Оскар Плано
20′
Начо Мартинес
37′
Энес Унал
Даниэль Васс
Франсис Коклен
56′
59′
Кеко
Антоньито
Даниэль Парехо
65′
65′
Ануар Туами
Мичел Эрреро
67′
Рубен Алькарас
Даниэль Парехо
71′
76′
Фернандо Калеро
79′
Тони Вилья
Дуе Чоп
Санти Мина
Кевин Гамейро
80′
Франсис Коклен
81′
82′
Рубен Алькарас
Денис Черышев
Канин Ли
87′
«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 19-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев поля голом отметился Даниэль Парехо, у гостей в концовке отличился Рубен Алькарас. Отметим также, что в составе «Валенсии» Родриго Морено не реализовал пенальти.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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