Футбол
«Валенсия» Черышева спаслась от поражения в матче с «Севильей»
«Валенсия» Черышева спаслась от поражения в матче с «Севильей»Газета.Ru12:42
|36′
Франко Васкес
|37′
Куинси Промес
|45′
Габриэль Меркадо
|55′
Пабло Сарабия
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
|62′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
|64′
Санти Мина
Миши Батшуайи
|69′
|77′
Франко Васкес
Ибраим Амаду
|86′
Виссам Бен-Йеддер
Луис Муриэль
|90′+2′
Луис Муриэль
Муктар Диакаби
|90′+2′
|54%
|Владение мячом
|46%
|84%
|Процент точных передач
|76%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|21
|13
|Фолы
|17
|–
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
8
Солер
17
Коклен
10
Парехо
11
Черышев
19
Родриго
23
Батшуайи
1
Вацлик
25
Меркадо
4
Кьер
3
Гомес
21
Промес
5
Амаду
17
Сарабия
10
Банега
18
Эскудеро
12
Силва
14
Муриэль
Севилья
Расстановка 3‑5‑2
"Валенсия" сыграла вничью с "Севильей" в матче 15-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Пабло Сарабия. У хозяев мяч на 92-й минуте забил Муктар Дьякаби.
Газета.Ru12:42
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Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской Примеры
КП - Нижний Новгород05 декабря в 03:30
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