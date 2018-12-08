Футбол

«Валенсия» Черышева спаслась от поражения в матче с «Севильей»
Газета.Ru
12:42

Валенсия — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
36′
Франко Васкес
37′
Куинси Промес
45′
Габриэль Меркадо
55′
Пабло Сарабия
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
62′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
64′
Санти Мина
Миши Батшуайи
69′
77′
Франко Васкес
Ибраим Амаду
86′
Виссам Бен-Йеддер
Луис Муриэль
90′+2′
Луис Муриэль
Муктар Диакаби
90′+2′
"Валенсия" сыграла вничью с "Севильей" в матче 15-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Пабло Сарабия. У хозяев мяч на 92-й минуте забил Муктар Дьякаби.
Газета.Ru12:42

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«Валенсия» Черышева спаслась от поражения в матче с «Севильей»

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Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской Примеры

КП - Нижний Новгород05 декабря в 03:30
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