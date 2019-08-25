Футбол
«Валенсия» Черышева проиграла «Сельте» во втором туре ПримерыRT на русском вчера в 17:32
«Валенсия» потерпела поражение от «Сельты» в матче второго тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Виго на арене «Балаидос», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Сельте» принёс гол Габриэля Фернандеса, забившего на 15-й минуте.
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На «Тавриде-АРТ» молодой человек сделал предложение девушке на сцене
Во время концерта, проходящего в рамках фестиваля, парень, выйдя на сцену, на глазах у тысяч зрителей, сделал предложение руки и сердца своей девушке.
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
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Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
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