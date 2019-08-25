Футбол
«Валенсия» Черышева проиграла «Сельте» во втором туре ПримерыRT на русском вчера в 17:32
«Валенсия» потерпела поражение от «Сельты» в матче второго тура испанской Примеры. Встреча, прошедшая в Виго на арене «Балаидос», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Сельте» принёс гол Габриэля Фернандеса, забившего на 15-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Политика
Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Состояние Петра Мамонова после инфаркта улучшилось
Состояние музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, стабильное, видна положительная динамика.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей «Казак-2» с двигателями IVECO
По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин.
Обновлено в 05:11
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика
Генпрокурором Украины может стать замглавы администрации Зеленского
2 июля президент Украины Зеленский повторно попросил Раду уволить главу МИД Климкина и генпрокурора Луценко.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено вчера в 12:34
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Врачи больницы в Тюмени отказали в помощи пациентке с отеком легких
По данным региональных СМИ, 25 августа медики одной из больниц Тюмени отказались принимать пациентку в отеком легких из-за того, что до конца их дежурства оставалось несколько минут.
Обновлено в 05:18
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Футбол
Защитник «Фламенго» Луис: у меня было три-четыре предложения
Защитник «Фламенго» Филипе Луис подтвердил, что его карьера после «Атлетико» могла продолжиться в другом клубе.
Обновлено в 01:58
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:01
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП на Литейном проспекте
Рано утром в воскресенье, 25 августа, столкнулись две машины: LADA Vesta и Hyundai Solaris. В результате инцидента пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Два школьника погибли, врезавшись на мопеде в столб в Ленобласти
Как стало известно РЕН ТВ, двое школьников катались на мопеде. Один из них не справился с управлением, после чего мопед врезался в столб.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Музыка
На фестивале «Таврида — АРТ» парень сделал предложение девушке
Обновлено в 05:16
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Музыка
Игорь Крутой открыл конкурс «Новая волна» в Сочи
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
У пенсионера в Москве украли 14 млн рублей из коттеджа
В Москве неизвестный обокрал пенсионера на 14,2 млн рублей, проникнув в его коттедж, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье
Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29