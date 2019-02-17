Футбол
«Валенсия» Черышева поделила очки с «Эспаньолом»Sportbox.RU 12:13
|28′
Хави Лопес
Рубен Собрино
Гонсалу Гедеш
|58′
|64′
Серхи Дардер
Хави Пуадо
Франсис Коклен
|66′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
|68′
|72′
У Лэй
Алфа Семеду
|75′
Эстебан Гранеро
Ферран Торрес
Санти Мина
|76′
|78′
Борха Иглесиас
Факундо Феррейра
Факундо Ронкалья
|84′
|87′
Марк Рока
|90′+5′
Хави Лопес
|51%
|Владение мячом
|49%
|80%
|Процент точных передач
|82%
|15
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
18
Васс
24
Гарай
4
Ронкалья
14
Гайя
22
Мина
6
Кондогбиа
10
Парехо
11
Черышев
7
Гедеш
9
Гамейро
13
Лопес
8
Росалес
15
Лопес
22
Эрмосо
16
Лопес
20
Пуадо
21
Рока
23
Гранеро
2
Семеду
11
Феррейра
14
Мелендо
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0. Концовку гости доигрывали вдесятером, вторую желтую карточку получил Хави Лопес.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Финансы
Орешкин пообещал, что обвала рубля не будет
Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал, что обвала рубля не будет.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
ОАЭ закупили у России «Корнеты» и «Панцири»
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Чернобыльской зоне отчуждения произошел пожар
Обновлено в 12:38
Политика
Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим на встречу представителей стран «вышеградской группы» и Израиля, которая запланирована на 19 февраля.
Обновлено в 10:24
Происшествия
На соборе в Солсбери повесили российский флаг
Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Times: состояние Скрипаля ухудшилось
Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пережившего отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" год назад, ухудшилось.
Обновлено в 10:26
Политика
Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева
Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".
Обновлено в 10:26
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил стих избившему жену Башарову
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение актеру и телеведущему Марату Башарову, с которым из-за рукоприкладства хочет разойтись супруга — Елизавета Шевыркова.
Обновлено в 10:16
Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика
Климкин: многие смотрят на «агрессию России» из диванной реальности
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «многие воспринимают российскую агрессию против Украины как драматическое кино» и смотрят на это из «своей диванной реальности».
Обновлено в 12:43
Общество
Египет добился от США передачи саркофага древнего жреца
Обновлено в 10:49
Здоровье
Названы сжигающие жир на животе продукты
Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду.
Обновлено в 00:54
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
"Оказывается, у меня нет ни капли негрузинской крови!" — заявил Саакашвили.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Мать Децла рассказала о причинах его смерти
В эфире 1 канала Ирина Толмацкая назвала причину смерти своего сына, рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено вчера в 14:00
Политика
В СЖР ответили на отказ Порошенко от интервью российским СМИ
Отказ президента Украины Петра Порошенко от интервью российским СМИ снова доказывает несоответствие действий главы государства его заявлениям, заявил «РИА Новости» секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Людей эвакуировали из торгового центра «Аура» в Сургуте
Обновлено в 09:54
Политика
Результаты слежки за 2,6 млн человек обнаружили в Сети
Обнаруживший базу эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс выяснил, что только за одни сутки было собрано почти 6,7 миллиона GPS-координат.
Обновлено в 09:50
Единоборства
Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца
Для Минакова поражение от Конго стало первым в карьере. В активе российского бойца 21 победа.
Обновлено в 11:30
Политика
Орешкин: работа ВТО фактически прекратилась из-за США
Функционирование Всемирной торговой организации (ВТО) фактически прекратилось, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Петербурге «заминировали» редакцию «Фонтанки»
Волна «заминирований» докатилась и до редакции интернет-газеты «Фонтанка». На электронную почту издания пришло сообщение от анонима.
Обновлено в 12:08
Футбол
Гранат вернется из «Рубина» в «Динамо»
Защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат в ближайшее время вернется в московское «Динамо».
Обновлено в 09:54
Теннис
Монфис выиграл турнир в Роттердаме, обыграв в финале Вавринку
Обновлено в 11:38