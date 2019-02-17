Футбол

«Валенсия» Черышева поделила очки с «Эспаньолом»Матч ТВ 12:13

Валенсия — Эспаньол
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
28′
Хави Лопес
Рубен Собрино
Гонсалу Гедеш
58′
64′
Серхи Дардер
Хави Пуадо
Франсис Коклен
66′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
68′
72′
У Лэй
Алфа Семеду
75′
Эстебан Гранеро
Ферран Торрес
Санти Мина
76′
78′
Борха Иглесиас
Факундо Феррейра
Факундо Ронкалья
84′
87′
Марк Рока
90′+5′
Хави Лопес
«Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0. Концовку гости доигрывали вдесятером, вторую желтую карточку получил Хави Лопес.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев отыграл весь матч

Советский спорт12:34

«Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев провел весь матч

Sport24.ru12:08

«Валенсия» с Черышевым так и не смогла забить «Эспаньолу»

Евро-футбол.ру12:13

«Валенсия» Черышева поделила очки с «Эспаньолом»

Матч ТВ12:13

«Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев отыграл весь матч

Чемпионат12:08

«Валенсия» Черышева поделила очки с «Эспаньолом»

Sportbox.RU12:13

За Черышева и «Валенсию» тревожно. У «летучих мышей» снова нули

Спорт-Экспресс12:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
Политика

СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Политика

Посольство прокомментировало сообщения об ухудшении здоровья Скрипаля

Посольство России в Лондоне прокомментировало сообщения СМИ об ухудшении здоровья бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 18:46
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Спорт

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Обновлено в 12:27
Происшествия

В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:38
Политика

Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры

«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Общество

Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

Осенью 2017 года сообщалось, что Винера приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за отправку интимных фото 15-летней девушке.
Обновлено в 17:46
Экономика

PDVSA опровергла сообщения о заморозке ее счетов в Газпромбанке

Ранее в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк решил заморозить счета PDVSA из-за опасения американских санкций в отношении венесуэльской компании.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева

Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств.
Обновлено в 16:22
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Политика

Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за скандала с Нетаньяху

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве" поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Общество

Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ

По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса".
Обновлено в 17:19
Хоккей

Сидни Кросби догнал Овечкина по количеству очков в НХЛ за карьеру

Обновлено в 15:38
Хоккей

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

Обновлено в 17:51
Здоровье

Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе

Обновлено в 17:19
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика

В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Политика

Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Названа дата возможного визита Трампа в Японию

Стало известно, когда президент США Дональд Трамп прибудет в Японию с официальным визитом. Информацию предоставила японская газета "Санкэй".
Обновлено в 18:48
Происшествия

«Кардифф» может подать в суд на «Нант» из-за смерти Салы

Руководство «Кардиффа» намерено обратиться в суд из гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым на борту потерпел крушение над Ла-Маншем.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие

В столкновениях на границе с сектором Газа ранен израильский солдат

Обновлено в 14:48
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Общество

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика

Германия откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit

Как пишет The Financial Times со ссылкой на текст официального уведомления, в Германии сомневаются, сможет ли Великобритания поддерживать сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности на текущем уровне после того, как покинет объединение.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Боевой опыт в Сирии получили около 60% военнослужащих военной полиции

Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

ВАЖНО: На Донбассе произошёл бой, разведчик ЛДНР взят в плен, — штаб ООС

Обновлено в 17:44
Экономика

Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства

Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов.
Обновлено в 18:04
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное