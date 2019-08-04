Футбол
«Валенсия» Черышева обыграла «Байер» в товарищеском матчеSportbox.RU 09:55
«Байер» проиграл «Валенсии» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону. Дублем в матче отличился французский форвард «Валенсии» Кевин Гамейро, причем первый гол он забил с пенальти.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Футбол
Рубин — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Политика
Супруга Асада сообщила, что победила рак
Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере Фирпо за 18+12 млн евро
Обновлено в 07:25
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Политика
National Interest восхитил военно-морской парад в Петербурге
Военно-морской парад, который прошел 28 июля в Северной столице, оценил американский журнал National Interest.
Обновлено в 04:54
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Лондон боится российских невидимых подлодок
Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Политика
Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ
Обновлено в 10:43
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Три альпиниста погибли в горах Швейцарии с начала августа
Три спортсмена-альпиниста погибли в горах Швейцарии во время восхождения с начала этого месяца.
Обновлено в 09:07
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Экономика
Ярослав Кабаков о том, почему россияне беднеют шестой год подряд
Росстат опубликовал оценки, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы россиян (то есть, доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на текущую инфляцию) во втором квартале 2019 года снизились на 0,2% год к году.
Обновлено в 08:26
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)
Обновлено в 11:04
Политика
Украина пыталась заплатить деньги, чтобы сорвать возвращение РФ в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пыталась заплатить повышенные взносы в ПАСЕ, чтобы "компенсировать отсутствие России".
Обновлено в 11:48
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Футбол
Руни намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни хочет вернуться в клуб в качестве тренера, передает The Sun.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56