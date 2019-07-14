Футбол

«Валенсия» Черышева объявила о трансфере уругвайского нападающегоBookmaker-ratings.ru 08:54

22-летний уругваец стал одноклубником полузащитника сборной России Дениса Черышева. Нападающий подписал с «Валенсией» контракт, который рассчитан до лета 2024 года, информирует официальный сайт клуба. Сумма отступных за Гомеса по договору с «летучими мышами» составляет 140 миллионов евро.
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Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

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