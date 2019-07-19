Футбол
Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»Матч ТВ 08:29
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в расположение каталонского клуба в качестве тренера юношеской команды U-19. Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, но «Барселона» может продлить соглашение с 37-летним специалистом еще на один год.
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