Футбол

Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»Матч ТВ 08:29

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в расположение каталонского клуба в качестве тренера юношеской команды U-19. Контракт рассчитан до конца сезона-2019/20, но «Барселона» может продлить соглашение с 37-летним специалистом еще на один год.
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Виктор Вальдес вернулся в «Барселону» в качестве тренера

Sport24.ru08:20

Вальдес возглавил команду кантеры «Барселоны»

Sports.ru07:51

Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»

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Виктор Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»

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Вальдес возглавил «Барселону» U19

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Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19

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Вальдес стал главным тренером «Барселоны» U19

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