Футбол
Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19Чемпионат 08:14
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в клуб спустя пять лет после ухода, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Экс-футболист занял пост главного тренера каталонской команды возрастной категории U19.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину про утонувший детсад
Мальчик из семьи, чей дом был разрушен наводнением в Иркутской области, рассказал президенту России Владимиру Путину во время его визита в регион, что его детский сад утонул, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 04:38
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы
Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
Обновлено в 01:53
Политика
В МИД прокомментировали новый проект США о санкциях
Для членов конгресса США законопроекты о новых санкциях против России — возможность саморекламы, заявили в российском МИД, комментируя очередную инициативу американских законодателей.
Обновлено в 09:36
Происшествия
После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Игры
В Steam стартовала космическая распродажа
В рамках "космической распродажи" в Steam скидками обзавелись сотни игр, связанные с космосом.
Обновлено в 09:50
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе из Росгвардии трех генералов
По данным газеты, уволены три человека: заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко (курировал тыловые вопросы), директор департамента строительства службы Валерий Дугинов, а также начальник главного управления кадров Виктор Мацюк.
Обновлено в 08:38
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию
По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.
Обновлено в 09:51
Кино
Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Universal Pictures представила трейлер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на официальном YouTube киностудии.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Ростов» осудил «Арсенал» и Мирзова
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, в котором раскритиковал слова спортивного директора тульского «Арсенала» Андрея Рудакова касательно перехода полузащитника Резиуана Мирзова в «Спартак».
Обновлено в 09:32
Политика
Названа стоимость кроссовок Путина
Обновлено в 04:24
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 08:44
Космос
Китайская станция «Тяньгун-2» сошла с орбиты и сгорела в атмосфере
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-2» завершила свою работу и совершила контролируемый сход с орбиты 19 июля 2019 года в 16:06 по московскому времени.
Обновлено в 10:02
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Военные следователи допросят генерала ФСБ Ткачева по заявлению Шестуна
Военные следователи опросят в рамках доследственной проверки по фактам коррупции начальника Управления "К" ФСБ РФ генерал-майора Ивана Ткачева.
Обновлено в 07:26
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Общество
Сотрудники Greenpeace опубликовали фото «постаревшей» Земли
Обновлено в 09:55
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Микроавтобус и бензовоз столкнулись под Калининградом на трассе Калининград - Черняховск.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Политика
Запорожская «Мотор Сич» финансирует ДНР — СБУ
Представители Службы безопасности Украины возбудили уголовное дело в отношении директора и начальника финансового отдела группы компаний «Мотор Сич», которых подозревают в сотрудничестве с республиками Донбасса.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матче
Лондонский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче с «Кавасаки Фронтале».
Обновлено в 07:54
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05