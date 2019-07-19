Футбол
Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19Чемпионат 08:14
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в клуб спустя пять лет после ухода, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Экс-футболист занял пост главного тренера каталонской команды возрастной категории U19.
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Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
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«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Музыка
В Британии выбрали наиболее исполняемую песню XXI века
В Британии выбрали композицию, получившую статус наиболее исполняемой в XXI веке.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Украина хочет купить у Польши списанные ракетные катера
Украина рассматривает возможность покупки больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, которые были списаны Польшей еще в конце 2013 года.
Обновлено в 01:45
Политика
Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга
Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
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Политика
Украина ввела спецпошлины на российское топливо
«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Члены палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур и Майк Куигли, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик внесли в конгресс США законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (SAILORS Act), предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
В Балтийске прошла репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ
Накануне Дня ВМФ в акватории Калининградского канала прошла репетиция военно-морского парада.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Авто
Skoda начала производство обновленного Skoda Superb
На заводе Skoda в чешских Квасинах началось серийное производство обновленного Skoda Superb.
Обновлено в 10:54
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Политика
Верховный суд вернул КПРФ на парламентские выборы в Карачаево-Черкесии
Верховный суд России удовлетворил апелляцию коммунистов и вернул список кандидатов от КПРФ на выборы в Народное собрание Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 10:35
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман снова станет мамой
Звездная пара Николь Кидман и Кит Урбан скоро снова станут родителями.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB предназначен для 3D-карт MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio
Словенская компания EK Water Blocks, специализирующаяся на компонентах систем жидкостного охлаждения, представила водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB, совместимый с 3D-картами MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Происшествия
Трое детей пострадали при взрыве на катере в Башкирии
Трое детей госпитализированы в результате хлопка, проиозшедшего на катере 19 июля в Башкирии.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:34
Игры
Посетитель Comic Con записал геймплей Marvel’s Avengers: A-Day
Посетитель Comic Con 2019 выложил запись геймплея Marvel’s Avengers: A-Day. Ему удалось записать почти 7 минут игры.
Обновлено в 07:48
Религия
Патриарх Кирилл назначил первого викария
"Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Воскресенский Дионисий назначен первым викарием Патриарха Московского и всея Руси с сохранением должности первого заместителя управляющего делами Московской патриархии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:57
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 перенесен минимум на сутки
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon американской компании SpaceX, который должен был состояться в ближайшее воскресенье, перенесен как минимум на сутки.
Обновлено в 12:28