Футбол

Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19Чемпионат 08:14

Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в клуб спустя пять лет после ухода, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Экс-футболист занял пост главного тренера каталонской команды возрастной категории U19.
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