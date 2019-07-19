Футбол
Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19Чемпионат 08:14
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес вернулся в клуб спустя пять лет после ухода, сообщает пресс-служба сине-гранатовых. Экс-футболист занял пост главного тренера каталонской команды возрастной категории U19.
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Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
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На Приморье надвигается тайфун «Данас»
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Обновлено в 08:51
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На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
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