Футбол
Вальдес возглавил «Барселону» U19Спорт-Экспресс 08:24
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес занял пост главного тренера каталонской команды U19 (игроки не старше 19 лет), информирует сайт клуба.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика
Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине
На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Политика
США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября
США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
Обновлено в 10:58
Авто
АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus
Обновлено в 07:16
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Футбол
В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Интернет
Приложение FaceApp заработало миллион долларов
Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице
Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату
Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Экономика
Путин поручил разработать новые меры для обеспечения жильем малоимущих
Президент Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для предоставления жилья россиянам с невысокими доходами при условии сохранения недвижимости в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:15
Авто
Заряженный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор
Компактный седан Cadillac CT4-V получит турбированный 6-цилиндровый мотор, такой же силовой агрегат, но чуть большей мощности ожидался и на старшей модели — CT5-V.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена
В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Без фотошопа: Валерия втягивает живот на фото в бикини
Певица показала подписчикам честное фото. Валерия для миллионов поклонников — пример стиля и красоты.
Обновлено в 00:23
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Политика
Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Авто
Chevrolet показал, как будет выглядеть родстер Corvette
Базовый Chevrolet Corvette Stingray с кузовом тарга оборудован съемной секцией крыши, которая прячется в багажный отсек.
Обновлено в 07:32
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Спорт
Черчесов опубликовал фото с Загитовой
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 06:14
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе
Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол
Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал самого сложного соперника из игроков, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:23