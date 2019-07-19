Футбол

Вальдес возглавил «Барселону» U19Спорт-Экспресс 08:24

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес занял пост главного тренера каталонской команды U19 (игроки не старше 19 лет), информирует сайт клуба.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Виктор Вальдес вернулся в «Барселону» в качестве тренера

Sport24.ru08:20

Вальдес стал главным тренером «Барселоны» U19

Sport.ru08:44

Вальдес возглавил команду «Барселоны» U19

Чемпионат08:14

Виктор Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»

Советский спорт08:28

Вальдес возглавил «Барселону» U19

Спорт-Экспресс08:24

Вальдес возглавил юношескую команду «Барселоны»

Матч ТВ08:29

Вальдес возглавил команду кантеры «Барселоны»

Sports.ru07:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика

Новый способ оскорбления россиян нашли на Украине

На Украине в Черновцах сотрудники пиццерии вывесили на входе в ресторан табличку с оскорблением русскоязычных клиентов.
Обновлено в 11:14
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Политика

Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ

По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Политика

США надеются решить вопрос американской школы в Москве до сентября

США надеются, что вопрос вокруг англо-американской школы в Москве можно будет решить до начала учебного года, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
Обновлено в 10:58
Авто

АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus

Обновлено в 07:16
Авто

Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»

Обновлено вчера в 04:58
Политика

Зеленский уволил 11 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Футбол

В «Ростове» отреагировали на факт переговоров «Арсенала» с Мирзовым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» заявил, что не был осведомлён о предварительной договорённости тульского «Арсенала» с игроком Резиуаном Мирзовым.
Обновлено в 09:54
Интернет

Приложение FaceApp заработало миллион долларов

Разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp всего за 10 дней заработали более 1 миллиона долларов, свидетельствуют данные App Annie.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Суд признал Нидерланды частично ответственными за резню в Сребренице

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июне 2017 года, апелляционный суд Гааги постановил, что «голубые каски» (солдаты ООН) из Нидерландов признаны ответственными за гибель 7,8 тыс. боснийских мусульман во время резни в Сребренице 1995 года.
Обновлено в 08:45
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Народную артистку СССР Инну Михайловну Чурикову, госпитализированную вчера вечером в реанимацию НИИ имени Склифосовского после падения на сцене во время спектакля, перевели в обычную палату.
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Экономика

Путин поручил разработать новые меры для обеспечения жильем малоимущих

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для предоставления жилья россиянам с невысокими доходами при условии сохранения недвижимости в публичной собственности.
Обновлено вчера в 15:15
Авто

Заряженный Cadillac CT5-V получит 6,2-литровый мотор

Компактный седан Cadillac CT4-V получит турбированный 6-цилиндровый мотор, такой же силовой агрегат, но чуть большей мощности ожидался и на старшей модели — CT5-V.
Обновлено вчера в 13:17
Политика

Российский хоккеист НХЛ Панарин усомнился во вменяемости Путина

Обновлено в 08:50
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено в 09:37
Политика

Зеленский потребовал от России освобождения моряков без обмена

В Киеве требуют освободить моряков, обвиненных в нарушении государственной границы России, без обмена.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Без фотошопа: Валерия втягивает живот на фото в бикини

Певица показала подписчикам честное фото. Валерия для миллионов поклонников — пример стиля и красоты.
Обновлено в 00:23
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Обновлено в 10:50
Политика

Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Авто

Chevrolet показал, как будет выглядеть родстер Corvette

Базовый Chevrolet Corvette Stingray с кузовом тарга оборудован съемной секцией крыши, которая прячется в багажный отсек.
Обновлено в 07:32
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Спорт

Черчесов опубликовал фото с Загитовой

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 06:14
Спорт

Российские синхронистки выиграли золото ЧМ в произвольной программе

Российские синхронистки выиграли золото в соревнованиях групп в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).
Обновлено в 07:42
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Футбол

Неймар назвал самого сложного соперника в своей карьере

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар назвал самого сложного соперника из игроков, против которых ему приходилось играть.
Обновлено в 10:23
ещё по теме
Виктор Вальдес
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь. С 2002 по 2014 год выступал за испанский клуб «Барселона». Рекордсмен среди вратарей по числу матчей за «Барселону».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное