Футбол
Sport24.ruВальдес купил новые бутсы дебютанту-рекордсмену «Барселоны» Фати
Никто не купил ему новые, поэтому это сделал я. Он сильный, быстрый и уверенный в себе.
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Вальдес о Фати: «Купил ему новые бутсы. Старые были ужасны и причиняли ему боль»
Sports.ruвчера в 17:25
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Шоу-бизнес
Максим Галкин с ласковым сыном Гарри умилили народ
Дни.ру вчера в 14:54
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
РИА Новости 01:48
Кино
Сегодня отмечается День российского кино
Желаю работникам отрасли новых профессиональных достижений, а всем, кому небезразлично российское кино – ярких и положительных эмоций от просмотров.
Глас Народа вчера в 21:21
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
РИА Новости вчера в 22:42
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до минимального значения с марта 2008 года
Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.
ТАСС вчера в 22:36
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Политика
В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019
27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21
Армия и оружие
Китай покажет на МАКС зенитный лазерный комплекс и ударный беспилотник
По некоторым данным, страна представит зенитный лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30, разработанный Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC).
News.ru 02:17
Политика
Чего смог добиться Владимир Зеленский в первые 100 дней президентства
27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
RT на русском 02:00
Футбол
Шоу пропустит четыре недели из-за травмы
Ожидается, что восстановление 24-летнего футболиста после травмы займёт не менее четырёх недель.
Чемпионат вчера в 15:31
Здоровье
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:27
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны вчера в 12:07
Авто
Представлен рестайлинговый седан Ford Taurus
Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:47
Здоровье
В ФСИН предлагают передать тюремную медицину в ведение Минздрава
«Хочу заявить официально, что обращусь к директору службы с тем, чтобы инициировать проработку вопроса о передаче тюремной медицины в ведение Минздрава», — заявил он.
Парламентская газета 02:10
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо
Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС вчера в 17:45
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском вчера в 05:31
Политика
Рухани назвал условия смены политики Ирана в отношении США
Политика Ирана в отношении США останется прежней, если Вашингтон не отменит ранее введённые против Тегерана санкции.
REGNUM 02:18
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Экономика
В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
Введено временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ с 7 сентября по 31 декабря 2019 года, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
РИА Новости 02:16
Происшествия
При пожаре в монастыре в центре Москвы никто не пострадал
Пострадавших при пожаре в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 13:10
Космос
Гипотеза: ядра мертвых планет могут излучать радиоволны миллиарды лет
Соавтор исследования Александр Вольшан Металлические ядра мертвых планет могут излучать радиоволны в течение от 100 млн до 1 млрд лет.
Хайтек вчера в 06:06