Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»Спорт-Экспресс 18:43

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна опубликовал открытое письмо в Твиттере. В нем он сообщил, что покидает команду по окончании сезона.

Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»

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