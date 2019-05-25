Футбол
Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»Спорт-Экспресс вчера в 18:43
Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна опубликовал открытое письмо в Твиттере. В нем он сообщил, что покидает команду по окончании сезона.
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Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
Обновлено в 07:14
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма
Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Число жертв утечки газа на грузовом судне в Китае выросло до десяти
Число жертв утечки газа на грузовом судне выросло до десяти человек.
Обновлено в 02:28
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 24 мая в 15:01
Происшествия
Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек
Обновлено в 07:14
Общество
Ливни с грозами и +22 градуса пообещали москвичам 26 мая
Обновлено в 00:46
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала ребенка
Поклонники Тимати подозревают, что его невеста уже родила. Анастасия Решетова спровоцировала слухи о том, что уже стала мамой.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета
В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» вышел на заводские испытания в Финский залив
Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив на очередной этап заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 07:15
Политика
Ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге
Новый серийный универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220 был спущен на воду на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома
По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане
Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оставила маму Наташи Королевой в пролете
Королева призналась, что её мама мечтала попасть на шоу 70-летней Пугачевой, но её заветному желанию было не суждено исполниться.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала свои снимки с разницей в 20 лет
51-летняя Мария Шукшина — дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной — поделилась в Instagram свежей публикаций.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Инсайдеры: у Сергея Лазарева родилась дочь
Одни интернет-пользователи считают, что таким образом Лазарев опроверг слухи о новорожденной дочери.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам
Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Обновлено в 06:51