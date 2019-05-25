Футбол

Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»Спорт-Экспресс вчера в 18:43

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна опубликовал открытое письмо в Твиттере. В нем он сообщил, что покидает команду по окончании сезона.
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Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»

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Sports.ruвчера в 13:58

Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

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