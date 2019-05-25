Футбол
Вальбуэна сообщил об уходе из «Фенербахче»Спорт-Экспресс вчера в 18:43
Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна опубликовал открытое письмо в Твиттере. В нем он сообщил, что покидает команду по окончании сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика
Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Происшествия
Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста
Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Хоккей
Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл морочит голову фанатам
На днях давний приятель герцогини Сассекской — визажист Дэниел Мартин, сделал во время своего интервью озадачившее многих заявление.
Обновлено 24 мая в 17:03
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Оба кандидата выступили за "прагматичный подход" в отношениях с Москвой при меньшем уровне конфронтации, отмечает AP.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Согласно упорно циркулирующим в последнее время слухам, новые видеокарты AMD поколения Navi, анонс которых ожидается в понедельник на открытии выставки Computex 2019, получат названия Radeon RX 3080 и RX 3070.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае
Трое детей и мужчина погибли в результате пожара в частном доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:39
Спорт
Русская девушка Адриано ответила на обвинения в разрушении чужой семьи
Екатерина Дорожко, возлюбленная форварда московского "Спартака" Луиса Адриано, ответила в инстаграме на вопросы подписчиков по поводу личной жизни с бразильцем, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на морское дно
Тегеран пригрозил отправить американские военные корабли «на морское дно» при помощи секретного оружия.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Улан-Удэ запустили цифровых воздушных змеев
Волонтёры запустили 22 воздушных змея, которые символизируют федеральные общедоступные каналы.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT
Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд.
Обновлено вчера в 19:54
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Первый инклюзивный фестиваль спорта прошел в Чите
Финал первого инклюзивного фестиваля спорта "Жизнь без границ-2019" для детей с инвалидностью прошел в Чите, сообщила в субботу пресс-служба правительства Забайкальского края.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено 24 мая в 18:46
Шоу-бизнес
Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери
Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.
Обновлено 24 мая в 14:45
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено 24 мая в 00:48
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Обновлено вчера в 10:08
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Хоккей
Кошмар. Финляндия уничтожила российскую мечту
Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
Обновлено вчера в 11:35
Недвижимость
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей
В очереди на жилье людям в России приходится стоять от 30 до 70 лет. Всего в очереди "стоят" 2,5 миллиона россиян.
Обновлено 24 мая в 14:09