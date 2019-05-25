Футбол
Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»РИА Новости вчера в 13:20
Французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что покидает турецкий футбольный клуб "Фенербахче". Вальбуэна, игравший в России за московское "Динамо", перешел в "Фенербахче" летом 2017 года из французского "Лиона".
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Общество
В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»
В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео
Ранее смерчи были зафиксированы в районе аэропорта "Платов" и под Таганрогом.
Обновлено в 05:54
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Музыка
Максим Фадеев посчитал спецвыпуск «Голос. Дети» странным
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо
Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:00
Космос
Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На полицейского напали с ножом в ночном клубе в Ленобласти
В ночном клубе «Марсель», расположенном в городе Волхов Ленинградской области злоумышленники напали с ножом и дробовиком на сотрудника местного ГИБДД.
Обновлено в 05:15
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Происшествия
Машина перевернулась на мосту на набережной Обводного канала
После столкновения двух иномарок, одна из машин чуть было не улетела в ограду набережной Обводного канала и не оказалась в воде.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Беглов поведал об объединяющей любви к Петербургу
Всех жителей Санкт-Петербурга объединяет любовь к городу, считает врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 05:49
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Экономика
Бизнесмен Леван Турманидзе покинул пост директора турагентства «Летур»
Известный омский бизнесмен Леван Турманидзе расстался с должностью директора туристического агентства ООО «Летур».
Обновлено в 04:50
Общество
«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова
На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02
Транспорт
В ЦОДД предупредили об ограничении движения у «ВТБ Арены» 26 мая
В Москве 26 мая будет ограничен проезд в районе «ВТБ Арены» из-за футбольного матча между столичным «Динамо» и тульским «Арсеналом», передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
«Краснодар» нанес на газон стадиона номера Перейры и Каборе
Краснодарский клуб нанес на газон своего стадиона номера 33 и 77 в честь полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе.
Обновлено в 05:17