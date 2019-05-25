Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»РИА Новости вчера в 13:20

Французский полузащитник Матье Вальбуэна заявил, что покидает турецкий футбольный клуб "Фенербахче". Вальбуэна, игравший в России за московское "Динамо", перешел в "Фенербахче" летом 2017 года из французского "Лиона".

Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

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