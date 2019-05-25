Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»Чемпионат вчера в 16:28

Полузащитник «Фенербахче» Матьё Вальбуэна в своём «твиттере» объявил об уходе из клуба в летнее межсезонье.

Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»

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