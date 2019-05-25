Футбол
Вальбуэна объявил об уходе из «Фенербахче»Чемпионат вчера в 16:28
Полузащитник «Фенербахче» Матьё Вальбуэна в своём «твиттере» объявил об уходе из клуба в летнее межсезонье.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Дочь солиста группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха рассказала об отношениях с отцом
Дочь Сергея Лемоха рассказала о том, что знаменитый отец совершенно не помогает ни своим детям, ни внучкам, ни финансово, ни морально.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Подмосковье таксист устроил стрельбу во время конфликта
В Московской области произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщает телеканал "360".
Обновлено в 04:00
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Музыка
Максим Фадеев посчитал спецвыпуск «Голос. Дети» странным
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Обновлено вчера в 17:39
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Космос
Над Уралом пролетел «поезд из спутников» Илона Маска
Обновлено в 00:51
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Происшествия
Небольшой самолет застрял в деревьях в Германии
В Германии небольшой двухместный самолет застрял в деревьях при приземлении.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского украинцем
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Тимати станет отцом во второй раз
Отмечается, что у Тимати уже есть дочь Алиса. Ребенок появился после непродолжительных отношений артиста с моделью Аленой Шишковой.
Обновлено в 02:27
Транспорт
В Петербурге проходит большой велопарад
Сегодня, 26 мая, утро началось с традиционного Большого велопарада в честь Дня рождения Петербурга.
Обновлено в 04:17
Космос
Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле
Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено 24 мая в 11:28
Армия и оружие
Под Горловкой уничтожен «айдаровец»-штурмовик
Боевик, воевавший в составе 24 ОШБ «Айдар» 53 ОМБр, был уничтожен 24 мая «во время выполнения служебного задания» в районе Горловки.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей
36-летняя женщина погибла, спасая своих детей в автомобиле на трассе Барнаул - Рубцовск в пятницу, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:58
Политика
Александр Беглов: Нас объединяет любовь к Петербургу
Действующий глава Петербурга Александр Беглов рассказал, почему решил пойти на губернаторские выборы.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Ночью в Дагестане произошло землетрясение
Минувшей ночью жители Дагестана ощутили два землетрясения, силой 4 и 5 баллов.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25