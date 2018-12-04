Шоу-бизнес
Вахтанг Кикабидзе: «Я больше десяти лет не был в России»
Вахтанг Кикабидзе: «Я больше десяти лет не был в России»REGNUM20:46
Больше десяти лет прошло со дня последней поездки актера Вахтанга Кикабидзе в Россию, заявил он в интервью Sputnik Грузия.
REGNUM20:46
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: Обещавший не приезжать в Россию Вахтанг Кикабидзе дал закрытый концерт в Петербурге
Актуальные Новости07:49
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призвала поклонников прекратить ее утешать
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Боярская продолжает работать, несмотря на декретный отпуск
Актриса Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новое фото с округлившимся животиком.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в Instagram предстала в образе Снегурочки
Многие сравнили её со Снегурочкой и поинтересовались, будет ли аналогичное фото от её супруга Максима Галкина, на котором он предстанет в образе Деда Мороза.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко удивили поклонников информацией о своей тайной свадьбе.
Обновлено в 21:02
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: Мой любимый мужчина не работает охранником
В скандальном блоге в Инстаграме «Админ Аншлак» недавно появилась публикация о личной жизни балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 19:34
Шоу-бизнес
Николь Кидман призналась, почему больше не хочет говорить о Томе Крузе
Многие находят это удивительным, так как в 90-х пару стали одной из самых ярких и крепких.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с солистом группы MBAND
Анна Седокова рассказала об отношениях с солистом группы MBAND Певица призналась, что с Анатолием Цоем у них "так и не было романа".
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин в костюме Джульетты насмешил фанатов
Алексей Ягудин сильно рассмешил своих подписчиков в личном блоге.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина и Алибасов купили дом
Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина после свадьбы приобрели дом в Подмосковье и купили билеты в свадебное путешествие.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Обласканный экс-женой Краско встречается с другой
Народный артист Иван Краско рассказал, как живет после развода с четвертой женой Натальей Шевель.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой
Напомним, сплетни о проблемах в семье Кончаловского и Высоцкой появились после того, как звезды перестали выходить вместе в свет.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Александр Олешко рассказал, что едва не лишил Наташу Королеву глаза
Инцидент произошел, когда Королева и Олешко вели программу «Время обедать», в финале которого актеру следовало обмакнуть соведущую в торт лицом.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
От 10 до 35 тысяч: стали известны размеры пенсий российских артистов
Александр Панкратов-Черный получает на три тысячи больше, а Алла Пугачева может похвастаться выплатой в размере 17-ти тысяч рублей.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Осин в пьяном угаре избил и вышвырнул жену из квартиры
По словам Натальи, артист под действием спиртного бил и ее, и дочку, вышвыривал из квартиры.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Родственница Меган Маркл работала поваром в королевской семье 160 лет назад
Оказалось, что прапрапрабабушка Меган Маркл работала поваром в Виндзорском замке за 160 лет до того, как ее родственница обменялась кольцами с принцем Гарри.
Обновлено в 17:32