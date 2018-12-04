Шоу-бизнес

Вахтанг Кикабидзе: «Я больше десяти лет не был в России»
REGNUM
20:46

Больше десяти лет прошло со дня последней поездки актера Вахтанга Кикабидзе в Россию, заявил он в интервью Sputnik Грузия.
REGNUM20:46

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СМИ узнали о тайном концерте Кикабидзе в Петербурге за €40 тыс

Газета.Ru16:03

«Это наглая ложь» - Кикабидзе опроверг сообщения о тайном выступлении в России

Sputnik Грузия12:27

Кикабидзе «открестился» от концерта в России

Вечерняя Москва09:23

Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

Взгляд.ру08:19

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Ненавидящий Россию Кикабидзе тайно приехал в Питер на заработки

Дни.ру05:40

СМИ: Кикабидзе нарушил обещание не приезжать в РФ и выступил в петербургском ресторане за 40 тыс. евро

Телеканал 360°05:34
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 18:23
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Обновлено в 16:30
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Многие сравнили её со Снегурочкой и поинтересовались, будет ли аналогичное фото от её супруга Максима Галкина, на котором он предстанет в образе Деда Мороза.
Обновлено в 21:11
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

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Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин в костюме Джульетты насмешил фанатов

Алексей Ягудин сильно рассмешил своих подписчиков в личном блоге.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина и Алибасов купили дом

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина после свадьбы приобрели дом в Подмосковье и купили билеты в свадебное путешествие.
Обновлено в 15:03
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Обласканный экс-женой Краско встречается с другой

Народный артист Иван Краско рассказал, как живет после развода с четвертой женой Натальей Шевель.
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Шоу-бизнес

Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой

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Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес

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Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес

От 10 до 35 тысяч: стали известны размеры пенсий российских артистов

Александр Панкратов-Черный получает на три тысячи больше, а Алла Пугачева может похвастаться выплатой в размере 17-ти тысяч рублей.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес

Осин в пьяном угаре избил и вышвырнул жену из квартиры

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Родственница Меган Маркл работала поваром в королевской семье 160 лет назад

Оказалось, что прапрапрабабушка Меган Маркл работала поваром в Виндзорском замке за 160 лет до того, как ее родственница обменялась кольцами с принцем Гарри.
Обновлено в 17:32
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Вахтанг Кикабидзе
Певец
Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, сценарист, кинорежиссёр. Народный артист Грузинской ССР, Заслуженный артист Украины, Лауреат Государственной премии СССР. Лауреат Государственной премии Грузии.
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