Шоу-бизнес
Вахтанг Кикабидзе: «Я больше десяти лет не был в России»
Вахтанг Кикабидзе: «Я больше десяти лет не был в России»REGNUM20:46
Больше десяти лет прошло со дня последней поездки актера Вахтанга Кикабидзе в Россию, заявил он в интервью Sputnik Грузия.
REGNUM20:46
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СМИ: Обещавший не приезжать в Россию Вахтанг Кикабидзе дал закрытый концерт в Петербурге
Актуальные Новости07:49
Автоматически обработано 7125 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерия согласилась на свадьбу дочери с рэпером
Обновлено в 23:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призвала поклонников прекратить ее утешать
Лариса Гузеева призвала поклонников прекратить ее утешать В октябре этого года актриса и ведущая пережила смерть мамы.
Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: Мой любимый мужчина не работает охранником
В скандальном блоге в Инстаграме «Админ Аншлак» недавно появилась публикация о личной жизни балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 23:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в Instagram предстала в образе Снегурочки
Многие сравнили её со Снегурочкой и поинтересовались, будет ли аналогичное фото от её супруга Максима Галкина, на котором он предстанет в образе Деда Мороза.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес
Боярская продолжает работать, несмотря на декретный отпуск
Актриса Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новое фото с округлившимся животиком.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
София Ротару пообещала петь, пока держится на ногах
Известная певица София Ротару собирается активно выступать на корпоративах в самое ближайшее время. Выступление звезды стоит 100 тысяч евро.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
От 10 до 35 тысяч: стали известны размеры пенсий российских артистов
Одну из самых больших пенсий получает София Ротару: в пересчете на рубли у звезды выходит порядка 35-ти тысяч.
Обновлено в 23:08
Шоу-бизнес
Николь Кидман призналась, почему перестала говорить про Тома Круза
В последние годы голливудская актриса Николь Кидман почти не упоминает в интервью своего бывшего супруга, красавца Тома Круза.
Обновлено в 23:30
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко удивили поклонников информацией о своей тайной свадьбе.
Обновлено в 21:02
Шоу-бизнес
Обласканный экс-женой Краско встречается с другой
Народный артист Иван Краско рассказал, как живет после развода с четвертой женой Натальей Шевель.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Объявлено о крушении брака Кончаловского и Высоцкой
Напомним, сплетни о проблемах в семье Кончаловского и Высоцкой появились после того, как звезды перестали выходить вместе в свет.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение из бивня мамонта
Актер Андрей Мерзликин получил в подарок уникальное украшение из бивня мамонта.
Обновлено в 23:11
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин в костюме Джульетты насмешил фанатов
Алексей Ягудин сильно рассмешил своих подписчиков в личном блоге.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Осин в пьяном угаре избил и вышвырнул жену из квартиры
По словам Натальи, артист под действием спиртного бил и ее, и дочку, вышвыривал из квартиры.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Юрий Батурин: «Мой новорожденный сын 19 дней был между жизнью и смертью»
Юрий Батурин вспомнил про то, как его единственный ребенок боролся за жизнь.
Обновлено в 22:48