Шоу-бизнес

Вахтанг Кикабидзе: «Я больше десяти лет не был в России»
REGNUM
20:46

Больше десяти лет прошло со дня последней поездки актера Вахтанга Кикабидзе в Россию, заявил он в интервью Sputnik Грузия.
REGNUM20:46

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Кикабидзе опроверг сообщения о тайном выступлении в Петербурге за 40 тысяч евро

Мойка7822:26

СМИ узнали о тайном концерте Кикабидзе в Петербурге за €40 тыс

Газета.Ru16:03

«Это наглая ложь» - Кикабидзе опроверг сообщения о тайном выступлении в России

Sputnik Грузия12:27

Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России

Взгляд.ру08:19

СМИ: Обещавший не приезжать в Россию Вахтанг Кикабидзе дал закрытый концерт в Петербурге

Актуальные Новости07:49

Ненавидящий Россию Кикабидзе тайно приехал в Питер на заработки

Дни.ру05:40

СМИ: Кикабидзе нарушил обещание не приезжать в РФ и выступил в петербургском ресторане за 40 тыс. евро

Телеканал 360°05:34
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Шоу-бизнес

Валерия согласилась на свадьбу дочери с рэпером

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Лариса Гузеева призвала поклонников прекратить ее утешать

Лариса Гузеева призвала поклонников прекратить ее утешать В октябре этого года актриса и ведущая пережила смерть мамы.
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В скандальном блоге в Инстаграме «Админ Аншлак» недавно появилась публикация о личной жизни балерины Анастасии Волочковой.
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Вахтанг Кикабидзе
Певец
Советский и грузинский певец, автор песен, киноактёр, сценарист, кинорежиссёр. Народный артист Грузинской ССР, Заслуженный артист Украины, Лауреат Государственной премии СССР. Лауреат Государственной премии Грузии.
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