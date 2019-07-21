Политика

Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 17:48

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя партии Юлию Клименко.
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Партия Вакарчука рассчитывает, что ей отойдет должность министра финансов – СМИ

Украина.ру18:08

Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде

Взгляд.ру14:27

В «Голосе» заявили о премьерских амбициях Вакарчука

Газета.Ru17:15

Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины

Lenta.ru17:48
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Здоровье

Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Экономика

Объем «свободных денег» россиян в июне стал вторым за все время наблюдений - «Ромир»

Объем "свободных денег" у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика

ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Главы МИД Франции и ФРГ обсудили с Хантом ситуацию вокруг Stena Impero

Главы МИД Франции, Великобритании и Германии обсудили задержание Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:02
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол

«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»

В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Культура

«Богемская рапсодия» побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube

"Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Политика

Партия «Слуга народа» получит до 127 мандатов по списку в Раде

Как сообщает телеканал "112 Украина", данные экзитполов свидетельствуют, что побеждающая на выборах в Верховную раду партия "Слуга народа" может получить в украинском парламенте до 127 мандатов по партийным спискам.
Обновлено в 17:39
Политика

Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»

Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Происшествия

В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек

В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем

Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика

Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии

Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений между Россией и САР

Обновлено в 03:48
Кино

Вышел трейлер российского триллера «Девятая»

Обновлено в 14:40
Футбол

Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии

Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Футбол

Мурило: чемпионат России полон талантливых футболистов

Защитник "Локомотива" Мурило прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Обновлено в 12:27
Игры

Assassin’s Creed Odyssey и Rainbow Six Siege помогли превысить прогноз прибыли Ubisoft за первый квартал 2019–2020 года

Отличилась и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (поступила в продажу 1 декабря 2015 года), которая в первом квартале 2019–2020 финансового года лучше привлекала игроков, чем в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом

Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Футбол

Филипе Луис попрощался с «Атлетико»

На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико».
Обновлено в 07:43
Экономика

Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России

Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Общество

Названы города России с самым загрязненным воздухом

В Росгидромете представили список городов РФ, где в прошлом году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.
Обновлено 19 июля в 02:43
Наука

Ученые установили свойства композитов для новых поездов

Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский государственный и политический деятель, глава партии «Голос», кандидат в народные депутаты Украины. В прошлом получил известность как музыкант, поэт, лидер группы «Океан Ельзи».
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