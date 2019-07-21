Политика
Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 17:48
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя партии Юлию Клименко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Здоровье
Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Экономика
Объем «свободных денег» россиян в июне стал вторым за все время наблюдений - «Ромир»
Объем "свободных денег" у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей — это самый высокий показатель за все время наблюдений, кроме декабря 2018 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика
ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 15:11
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Главы МИД Франции и ФРГ обсудили с Хантом ситуацию вокруг Stena Impero
Главы МИД Франции, Великобритании и Германии обсудили задержание Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:02
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Культура
«Богемская рапсодия» побила рекорд просмотров старых хитов на YouTube
"Богемская рапсодия", созданная Queen в 1975 году, стала самой старой композицией, количество просмотров которой на YouTube превысило один миллиард, сообщает France Info.
Обновлено в 10:56
Политика
Партия «Слуга народа» получит до 127 мандатов по списку в Раде
Как сообщает телеканал "112 Украина", данные экзитполов свидетельствуют, что побеждающая на выборах в Верховную раду партия "Слуга народа" может получить в украинском парламенте до 127 мандатов по партийным спискам.
Обновлено в 17:39
Политика
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Политика
Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии
Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Кино
Вышел трейлер российского триллера «Девятая»
Обновлено в 14:40
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Футбол
Мурило: чемпионат России полон талантливых футболистов
Защитник "Локомотива" Мурило прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Обновлено в 12:27
Игры
Assassin’s Creed Odyssey и Rainbow Six Siege помогли превысить прогноз прибыли Ubisoft за первый квартал 2019–2020 года
Отличилась и Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (поступила в продажу 1 декабря 2015 года), которая в первом квартале 2019–2020 финансового года лучше привлекала игроков, чем в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Футбол
Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико».
Обновлено в 07:43
Экономика
Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России
Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.
Обновлено в 14:57
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете представили список городов РФ, где в прошлом году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.
Обновлено 19 июля в 02:43
Наука
Ученые установили свойства композитов для новых поездов
Команде ученых Политехнического института ЮУрГУ удалось установить баллистические характеристики стеклопластика под воздействием эксплуатационных нагрузок при высокой скорости ударного нагружения.
Обновлено в 10:50