Политика
Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 17:48
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя партии Юлию Клименко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Авто
Alpine A110 Gains получил интерьер премиум-класса
Обновлено в 03:10
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
По предварительным подсчетам, новый парламент сформируют пять партий, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", набирая более 40%.
Обновлено в 18:20
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 16:44
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России
Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Глава МАГАТЭ может досрочно покинуть свой пост
Амано возглавляет Международное агентство по атомной энергии 10 лет. Выборы нового главы МАГАТЭ могут состояться в апреле будущего года.
Обновлено в 18:11
Кино
В Китае показали фильм по опере «А зори здесь тихие»
Обновлено в 09:11
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Американские СМИ оценили трансформацию вооруженных сил России
Обозреватель американского издания The National Interest Акшодх Гиридхардас отмечает, что в эпоху новых кибервозможностей и искусственного интеллекта (ИИ) способы ведения войны были значительно усовершенствованы за счет технологических прорывов.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Авто
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров
К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Политика
Депутат Рады: Украинцев ждет очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
Обновлено в 18:54
Технологии
Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш
В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
Обновлено в 02:36
Футбол
Семин получил желтую карточку в матче с «Тамбовом»
Обновлено в 11:07
Кино
Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено 19 июля в 18:57
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Технологии
«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»
Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено в 17:02
Политика
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Политика
В партии Зеленского не намерены сотрудничать с Порошенко и Медведчуком
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в будущем не представляют сотрудничества ни с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко, ни с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Футбол
Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае
Если форвард согласится на переход на этих условиях, то он станет самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Китая.
Обновлено в 13:47
Общество
В России названы наименее востребованные профессии
Российское ВНИИ труда рассказало, какие профессии в нашей стране меньше всего востребованы на данный момент Институт провел анализ данных Росстата в разрезе спроса на работников в средних и крупных организациях.
Обновлено вчера в 07:44