Политика

Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 17:48

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя партии Юлию Клименко.
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Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины

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