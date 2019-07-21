Политика
Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 17:48
Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя партии Юлию Клименко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
Обновлено в 23:23
Армия и оружие
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США
Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Польше найдено тело пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше завершилась операция поиску пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 19 июля в 20:02
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала во Владивостоке из-за циклона "Данас".
Обновлено в 20:21
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Политика
Зеленский предложил партии Вакарчука парламентскую коалицию
По словам президента, Вакарчуку предложили сотрудничать еще в начале президентской кампании артиста.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Общество
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $7 млн
Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 12:41
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы
В 2020 году в России ожидается рост безработицы в 1,6 раза. Такой прогноз дает Минтруд, пишет Интерфакс.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду
В Раду пройдут лишь представители тех партий, кто сумеет набрать больше 5% голосов.
Обновлено в 22:36
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Происшествия
Россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек в Финляндии
Россиянин за рулем грузовика сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 18:25
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
ЖКХ
В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества
Почти 33 тысячи потребителей временно остались без электричества в Нью-Йорке, сообщила энергетическая компания Con Edison.
Обновлено в 22:20
Хоккей
Сундквист согласовал новый контракт с «Сент-Луисом» на $11 млн
Нападающий Оскар Сундквист согласовал с «Сент-Луис Блюз» условия нового 4-летнего контракта.
Обновлено в 22:36
Экономика
В России появилось мобильное приложение, которое помогает погасить микрокредит
«Использование приложения позволит снизить долговую нагрузку на должника без дополнительных расходов», — рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Гульден» Евгений Елизаров.
Обновлено в 21:15
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Происшествия
Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб
Обновлено в 12:02
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась, что ревновала мужа к подругам
Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram, что очень сильно ревновала супруга к своим подругам.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
ЗРК «Куб» уничтожил неизвестный ударный беспилотник
Неизвестный ударный беспилотник уничтожен прямым попаданием ракеты ЗРК «Куб».
Обновлено в 21:16
Музыка
Юные музыканты с Камчатки везут дипломы из Австрии
Юные музыканты с Камчатки завоевали призовые места международного фестиваля, проходившего в Австрии.
Обновлено в 22:49