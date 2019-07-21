Политика

Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра УкраиныLenta.ru 17:48

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя партии Юлию Клименко.
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Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины

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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский государственный и политический деятель, глава партии «Голос», кандидат в народные депутаты Украины. В прошлом получил известность как музыкант, поэт, лидер группы «Океан Ельзи».
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