Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархамиГазета.Ru 09:19
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами. Об этом написал юрист Андрей Портнов на своей странице в фейсбуке. В записи Портнов возмущается тем, что Вакарчук развлекал в Монако гостей, в то время как украинцы погибали на востоке страны.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Политика
Мюллер ограничит свои показания конгрессу США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
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Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Минобороны ответили на заявление США об обеспечении беженцев в Сирии
Ранее спецпредставитель президента США сказал, что Вашингтон не собирается обеспечивать жителей лагеря Эр-Рукбан гуманитарными грузами Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что позиция США по поводу лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии "выглядит абсурдной".
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Общество
На Кубани после незаконных опытов усыпили больше 150 обезьян
Обновлено в 09:30
Авто
Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках
В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Российский актер Дмитрий Певцов поздравил в Инстаграме свою супругу Ольгу Дроздову с Днем Ангела и написал, что скоро она сменит фамилию.
Обновлено в 06:23
Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Политика
В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко
Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Обновлено в 09:00
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Единоборства
Боксер Артем Игнатьев скончался в возрасте 36 лет
Обновлено в 07:30
Футбол
«Динамо» заинтересовалось голеадором из «Генка»
Отмечается, что "бело-голубые" всерьёз заинтересовались 26-летним форвардом, который оценивается в 12 млн евро.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
День гамбургера отметят в Москве 27 июля
В Москве в честь Международного дня гамбургера 27 июля пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Бургер фест».
Обновлено в 08:51
Общество
На центральную часть России надвигается дождь с градом и грозой
Жителей Московской, Калужской и Смоленской областей 24 июля ожидает дождливая погода с грозой.
Обновлено в 00:53
Наука
В глубинах океана исчезает жизнь: добыча ископаемых негативна для организмов
Обновлено вчера в 02:30
Футбол
В «Крылья Советов» приехал нападающий «Порту»
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска
Российская компания изучает вопрос строительства трех тысяч единиц жилья в пригороде Дамаска Димасе, заявил в интервью РИА Новости министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатыф.
Обновлено в 07:21
Кино
Завершён сценарий нового фильма о Риддике
Актёр Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия».
Обновлено в 08:42