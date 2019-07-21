Политика

Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой РадеВзгляд.ру вчера в 14:27

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.
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Лидер группы «Океан Эльзы» может стать премьер-министром Украины

АБНвчера в 17:30

Партия Вакарчука рассчитывает, что ей отойдет должность министра финансов – СМИ

Украина.рувчера в 18:08

В «Голосе» заявили о премьерских амбициях Вакарчука

Газета.Ruвчера в 17:15

Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде

Взгляд.рувчера в 14:27
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Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика

Партия Зеленского в три раза опережает конкурентов на выборах в Раду

Обновлено в 02:16
Общество

У временного мэра Челябинска появился новый заместитель

Обновлено в 00:11
Происшествия

В пензенском зоопарке посетители закормили жеребенка до смерти

Руководство пензенского зоопарка сообщило о гибели жеребенка шетнтлендской пони. Жеребёнок появился на свет в зоосаде в апреле.
Обновлено вчера в 09:01
Музыка

Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек

20-й по счету рок-фестиваль прошел на выходных в селе Большое Завидово в Тверской области.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Экономика

Три свердловских бизнесмена попали в топ-200 богачей Forbes

Обновлено в 01:39
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 01:49
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Наука

Ученые назвали простой способ хорошо выспаться

Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено 20 июля в 03:47
Экономика

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

По словам федерального чиновника, подтвердившего подлинность бумаги, речь идет о решительном пересмотре системы импортозамещения в госзаказе: упрощении процедур, унификации порядка подтверждения страны происхождения продукции.
Обновлено вчера в 20:04
Футбол

«Зенит» на выезде обыграл «Сочи»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 01:29
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено вчера в 14:11
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Зеленского

Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 21:50
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе

ВРИО губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при тушении степного пожара в Оренбуржье

Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного Оренбургской области погиб во время тушения степного пожара, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой областного МЧС.
Обновлено в 01:38
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым

Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 01:22
Политика

Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде

Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Футбол

«Урал» разгромил «Ахмат» и вырвался в лидеры РПЛ

Екатеринбургский «Урал» в матче 2-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Ахмат» со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 09:11
Кино

Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории

Кинокартина "Мстители: Финал" обогнала по сборам "Аватара" и стала самой кассовой в истории.
Обновлено вчера в 22:25
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский государственный и политический деятель, глава партии «Голос», кандидат в народные депутаты Украины. В прошлом получил известность как музыкант, поэт, лидер группы «Океан Ельзи».
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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