Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости вчера в 14:46
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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с чего всё началось
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.РИА Новостивчера в 14:46
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Солист «Океана Эльзы» Вакарчук объяснил, как завершить войну на Украине
Московский Комсомолецвчера в 17:14
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Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
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Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
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Обновлено вчера в 20:06
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Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
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Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Обновлено вчера в 07:12
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено вчера в 04:03
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
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"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено вчера в 19:14
Религия
РПЦ рассказала, как должен жить священник в России
Отвечая на вопрос о марках машин, на которых могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В Крыму ответили пословицей на поздравление Порошенко Симферополя
Член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков прокомментировал поздравление Петра Порошенко, адресованное Симферополю и его жителям по случаю 235-летия со дня основания города.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
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