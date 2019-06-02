Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости вчера в 14:46
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
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Как сообщает телеканал "Украина", солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию "Голос", рассказал журналистам, каких два фактора будут способствовать скорому завершению войны на Украине.Московский Комсомолецвчера в 17:14
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Солист «Океана Эльзы» Вакарчук объяснил, как завершить войну на Украине
Московский Комсомолецвчера в 17:14
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