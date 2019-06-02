Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости вчера в 14:46

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
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 телеканал "Украина", солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию "Голос", рассказал журналистам, каких два фактора будут способствовать скорому завершению войны на Украине.
Московский Комсомолецвчера в 17:14

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Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

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Вакарчук назвал способ завершения войны на Украине

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Вакарчук назвал необходимые условия для прекращения войны в Донбассе

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Газета.Ruвчера в 14:55

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Московский Комсомолецвчера в 17:14

«Нужно создать сказку»: Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

РЕН ТВвчера в 14:46

Вакарчук призвал закончить войну на Украине с помощью сказки

Взгляд.рувчера в 14:44
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Размер предлагаемых зарплат колеблется от 30 до 130 с лишним тысяч рублей.
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Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
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Дональд Трамп начинает визит в Великобританию, где посетит ряд мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии, и встретится с британской королевой Елизаветой II и премьером Терезой Мэй.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
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На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

4 июня, в день 30-летия трагедии, из Челябинска отправятся три вагона с южноуральцами, потерявшими близких при взрыве газа у железной дороги.
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В Горловке украинские силовики обстреляли контрольно-пропускной пункт

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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

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Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
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Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз – "в смысле".
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Дерзкий вызов: Первый трейлер фильма «Ford против Ferrari»

Студия 20th Century Fox показала первый трейлер спортивной драмы «Ford против Ferrari».
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Трамп похвастался отправкой первой партии СПГ с нового завода

Новая производственная линия завода Cameron LNG выпустила первую партию сжиженного природного газа, которая уже пошла на экспорт.
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Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.
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Каррагер о Клоппе: он вернёт «Ливерпуль» на свой насест

Помню, Фергюсон сказал, что Клопп очень уверен в себе, и это может помочь ему стать тем, кто вернёт мерсисайдцев на свой насест.
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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