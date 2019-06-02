Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости вчера в 14:46

с чего всё началось

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

Политика В Харькове националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области.

Общество Жителям Бурятии предлагают работу с зарплатой в 130 тысяч рублей Размер предлагаемых зарплат колеблется от 30 до 130 с лишним тысяч рублей.

Происшествия Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье 24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.

Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Торонто» и сравнял счет в серии Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч пройдет в ночь с 5 на 6 июня, в Окленде, где базируется "Голден Стэйт".

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Политика Трампа встретят в Великобритании протестами Дональд Трамп начинает визит в Великобританию, где посетит ряд мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии, и встретится с британской королевой Елизаветой II и премьером Терезой Мэй.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.

Происшествия На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг 4 июня, в день 30-летия трагедии, из Челябинска отправятся три вагона с южноуральцами, потерявшими близких при взрыве газа у железной дороги.

Армия и оружие В Горловке украинские силовики обстреляли контрольно-пропускной пункт Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские силовики в понедельник ночью обстреляли пункт пропуска «Майорск» в Донбассе.

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Технологии Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз – "в смысле".

Шоу-бизнес Опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин заканчивают строительство своего особняка на Кипре, сообщает «СтарХит».

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Политика Трамп похвастался отправкой первой партии СПГ с нового завода Новая производственная линия завода Cameron LNG выпустила первую партию сжиженного природного газа, которая уже пошла на экспорт.

Экономика Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».

Общество В июне у татарстанцев появятся два дополнительных выходных дня Дополнительные выходные появятся в связи с праздниками Ураза-байрам 4 июня и в День России – 12 июня.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.

Футбол Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 по футболу Жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева баскетболистка Катерина Кейру заявила, что её супруг на чемпионате мира-2018 болел против сборной России.

Происшествия В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина Караськов В Новосибирске задержали бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова — информацию об этом подтвердила его дочь.

Экономика «Роснефть» построит заправочный комплекс в «Пулково» за 3 млрд рублей Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.

Экономика Российский рынок онлайн-торговли вырос до рекордных 1,66 трлн рублей Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что малые и средние онлайн-продавцы, развивающие региональный бизнес, внесли серьезный вклад в развитие рынка.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.