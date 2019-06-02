Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости 14:46

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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с чего всё началось

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
РИА Новости14:46

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Вакарчук нашел способы закончить войну на Украине

Газета.Ru14:55

Вакарчук назвал способ завершения войны на Украине

Известия15:53

Вакарчук назвал необходимые условия для прекращения войны в Донбассе

RT на русском15:51

Солист «Океана Эльзы» Вакарчук объяснил, как завершить войну на Украине

Московский Комсомолец17:14

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

РИА Новости14:46

«Нужно создать сказку»: Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

РЕН ТВ14:46

Вакарчук призвал закончить войну на Украине с помощью сказки

Взгляд.ру14:44
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На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

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Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

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На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Машина задымилась после ДТП на Оптиков

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В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Обновлено в 20:43
Кино

Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ

Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.
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Футбол

Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу

Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Транспорт

Возобновлено авиасообщение между Сахалином и Камчаткой

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», о возобновлении полётов с Сахалина на Камчатку и обратно стало известно в марте.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают водителя BMW, сбившего подростка на тротуаре

Как рассказали «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД, водитель на черном BMW наехал на ребенка, который передвигался по тротуару на самокате.
Обновлено в 19:38
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Обновлено в 18:34
Общество

Камчатка перешла на цифровое телевещание

Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:17
Экономика

В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ

Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:17
Политика

Лужков предложил решение водной проблемы Крыма

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Здоровье

Жена приняла остановку сердца у мужа за храп

Обновлено в 19:31
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Здоровье

Диетологи рассказали о пользе капусты для здоровья

Обновлено в 08:01
Кино

Кирилл Серебренников начнет съемки нового фильма зимой

Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Политика

В Чите полиция ищет авторов надписи про Путина на асфальте

Обновлено в 11:19
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Политика

Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о первой встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.
Обновлено в 14:31
Общество

Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите

Обновлено в 21:03
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество

Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны

На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:03
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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