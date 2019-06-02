Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости 14:46
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.РИА Новости14:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Машина задымилась после ДТП на Оптиков
Обновлено в 14:59
Кино
Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ
Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.
Обновлено в 20:05
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Транспорт
Возобновлено авиасообщение между Сахалином и Камчаткой
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», о возобновлении полётов с Сахалина на Камчатку и обратно стало известно в марте.
Обновлено в 21:06
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Екатеринбурге разыскивают водителя BMW, сбившего подростка на тротуаре
Как рассказали «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД, водитель на черном BMW наехал на ребенка, который передвигался по тротуару на самокате.
Обновлено в 19:38
Общество
Камчатка перешла на цифровое телевещание
Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:17
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:17
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Жена приняла остановку сердца у мужа за храп
Обновлено в 19:31
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе капусты для здоровья
Обновлено в 08:01
Кино
Кирилл Серебренников начнет съемки нового фильма зимой
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Политика
В Чите полиция ищет авторов надписи про Путина на асфальте
Обновлено в 11:19
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Политика
Президент Казахстана рассказал о знакомстве с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о первой встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.
Обновлено в 14:31
Общество
Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите
Обновлено в 21:03
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Общество
Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
На первых единых госэкзаменах (ЕГЭ) специалисты Рособрнадзора поймали 141 выпускника со шпаргалками, всех нарушителей выгнали с экзамена, сообщает ведомство.
Обновлено в 11:03