Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости 14:46

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.

с чего всё началось

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

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