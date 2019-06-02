Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости 14:46

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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с чего всё началось

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
РИА Новости14:46

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Солист «Океана Эльзы» Вакарчук объяснил, как завершить войну на Украине

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Вакарчук призвал закончить войну на Украине с помощью сказки

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В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
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«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

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Армия и оружие

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Ранее издание The Sunday Times опубликовало материал, в котором говорится о предположительном отстранении России от участие в Играх-2020 из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Обновлено в 04:46
Интернет

Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения

Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.
Обновлено в 19:00
Технологии

«Ростех» займется проектом по переводу сотовых абонентов на отечественную криптографию

«Ростех» займется проектом по переводу сотовых абонентов на отечественную криптографию «Ростех» планирует участвовать в совместном проекте с контролируемой Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) компанией «Национальная сим-карта».
Обновлено в 17:55
Гаджеты

Производство части смартфонов Huawei остановилось

Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Растет число пострадавших при взрывах в Дзержинске

Обновлено в 04:16
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено в 19:42
Происшествия

На западе Канады разбился небольшой самолёт

Обновлено в 19:32
Происшествия

Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции

Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Общество

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
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Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
Обновлено в 19:27
Общество

5 советов, как выбрать квартиру в Москве

Развитая инфраструктура Сегодня покупатели выбирают не просто квартиру, а качество и комфорт проживания.
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Происшествия

Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей

Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
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Футбол

Аллегри может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Челси».
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Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
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Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки

Минтранс меняет правила субсидий на региональные авиаперевозки Срок контракта с авиакомпаниями на субсидируемых региональных маршрутах может вырасти до трех лет, также могут увеличиться дотации для труднодоступных территорий.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

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Футбол

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов» 2 июня в ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Учения украинских военных прошли на побережье Азовского моря

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Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
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