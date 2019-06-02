Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на УкраинеРИА Новости 14:46
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
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с чего всё началось
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.РИА Новости14:46
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Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Школьник умер на зарядке в детском лагере
В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:55
Кино
Киану Ривз снимется в экранизации комиксов Marvel
Обновлено в 10:18
Экономика
Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое
Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.
Обновлено в 17:02
Экономика
Спецтехнику заподозрили в незаконном происхождении
В требованиях к поставляемым приборам помимо прочего было указано, что оборудование в соответствии с законодательством должно иметь только российское происхождение.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Космос
В пустыне Нептуна обнаружена «запретная» планета
Нептунской пустыней ученые называют район, где не найдено планет соразмерных с Нептуном.
Обновлено 31 мая в 07:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Общество
Пять человек отдохнули на Кеноне в Чите за два дня работы пляжа
С 1 июня на городском пляже у озера Кенон отдохнули уже 5 человек.
Обновлено в 23:00
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Политика
Саакашвили живет в Киеве в доме без кухни
Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михаил Саакашвили, недавно вернувшийся на Украину после более чем годового изгнания, показал грузинскому телеканалу дом, в котором живет в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:51
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье
Российский обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Аскольд Запашный: «Если мои дети не будут меня уважать, то это будет ужасно»
Обновлено в 23:00
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
В США анонсировали план экономической дестабилизации России
План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 22:34
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено в 18:08
Баскетбол
Обама посетил второй матч финала НБА между «Торонто» и «Голден Стэйт»
Бывший президент США Барак Обама посетил второй матч финальной серии НБА между «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Обновлено в 22:43
Футбол
«Уфа» осталась в премьер-лиге, проиграв «Томи» с минимальным счетом
Второй стыковой матч «Томь» выиграла, но по результатам двух игр не смогла выйти в премьер-лигу.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Здоровье
Имплантация без границ
Опытный имплантолог один из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов.
Обновлено в 18:23
Происшествия
На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный
По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
Военный аэродром в Хомсе подвергся ракетному обстрелу
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, передает SANA.
Обновлено в 17:34
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Политика
Трамп заявил, что не в восторге от политической ситуации в Израиле
Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не в восторге от политической ситуации в Израиле, парламент которого утвердил 30 мая закон о самороспуске и назначил первые в истории страны повторные парламентские выборы на 17 сентября.
Обновлено в 21:45