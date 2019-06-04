Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
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с чего всё началось
«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду разработать закон, который урегулирует все отношения с Россией как со страной-агрессором», — заявил Вакарчук в программе «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV.RT на русскомвчера в 22:18
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Вакарчук предложил закрепить отношения Украины с РФ как со «страной-агрессором»
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Вакарчук потребовал от Зеленского разработки закона, регулирующего отношения с Россией
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