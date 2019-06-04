Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18

с чего всё началось

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

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