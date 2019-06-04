Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18

с чего всё началось

Футбол «Парма» планирует подписать Мануэля Фернандеша Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, 33-летний португалец заинтересовал «Парму».

Политика Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.

Финансы ФРС США пытается не угодить в ловушку низкой инфляции Управляющие Федеральной резервной системой США (ФРС) 4–5 июня будут обсуждать, как не угодить в ловушку низкой инфляции, если снова придется смягчить денежную политику, пишет The Wall Street Journal.

Футбол Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией» Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.

Общество Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.

Происшествия В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

Политика Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.

Здоровье Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц На платформе Change.org появилась петиция «Требуем прекратить программу слияния психиатрических учреждений Пермского края».

Энергетика Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

Политика Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Гаджеты Apple окончательно похоронила iPhone 5s Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.

Общество В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Культура Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Происшествия В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.

Экономика Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Происшествия Экс-губернатора Ивановской области арестовали в Москве Басманный суд Москвы вынес решение об аресте экс – губернатора Ивановской области Павла Конькова.

Здоровье Пенсионер-блогер из Барнаула предлагает лечить рак содой и пиявками Житель Барнаула Владимир Лузай называет себя натуропатом, и в своем блоге рассказывает о том, что можно избавиться от рака при помощи соды, самодельных капельниц и пиявок.

Энергетика Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.