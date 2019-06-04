Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
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с чего всё началось
"Я призываю президента, его команду и Верховную раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором", — сказал глава новой партии "Голос" в эфире политического шоу.РЕН ТВвчера в 21:34
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Вакарчук предложил закрепить отношения Украины с РФ как со «страной-агрессором»
Известиявчера в 22:41
Вакарчук потребовал от Зеленского разработки закона, регулирующего отношения с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:37
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Футбол
«Парма» планирует подписать Мануэля Фернандеша
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, 33-летний португалец заинтересовал «Парму».
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Бойца спецназа ГРУ убили в подмосковном Путилково
Обновлено вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Светлана Немоляева: «В „Иронии судьбы“ у меня было 8 проб. Рязанов сказал: „Можно хуже сыграть, но сложно“»
Позднее Немоляева пробовалась и на главную роль в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», но и тут ее ждала неудача.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции
Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Финансы
ФРС США пытается не угодить в ловушку низкой инфляции
Управляющие Федеральной резервной системой США (ФРС) 4–5 июня будут обсуждать, как не угодить в ловушку низкой инфляции, если снова придется смягчить денежную политику, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон
Обновлено в 00:23
Футбол
Игроки «Вальядолида» подозреваются в сдаче матча с «Валенсией»
Игроки "Вальядолида" были подкуплены накануне заключительного тура Примеры с "Валенсией" (0:2), рапортует El Mundo Deportivo.
Обновлено в 01:52
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском
Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.
Обновлено в 01:23
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Здоровье
Медики Прикамья требуют прекратить слияние психиатрических больниц
На платформе Change.org появилась петиция «Требуем прекратить программу слияния психиатрических учреждений Пермского края».
Обновлено в 01:28
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса
Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:32
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Гаджеты
Apple окончательно похоронила iPhone 5s
Обновление выйдет осенью 2019 года и будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad, начиная от Air 2 и Mini 4. Таким образом 5s, 6 и более старые устройства перестанут получать обновления. iPhone 5s был выпущен в 2013 году и стал первым смартфоном Apple с 64-битным процессором.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка
Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
Обновлено в 02:08
Экономика
Росстат назвал отрасли экономики с самым большим ростом зарплат
Росстат представил данные о темпах роста зарплат в различных отраслях экономики по итогам 2018 года, пишут "Известия".
Обновлено вчера в 20:19
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Экс-губернатора Ивановской области арестовали в Москве
Басманный суд Москвы вынес решение об аресте экс – губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Обновлено вчера в 19:38
Здоровье
Пенсионер-блогер из Барнаула предлагает лечить рак содой и пиявками
Житель Барнаула Владимир Лузай называет себя натуропатом, и в своем блоге рассказывает о том, что можно избавиться от рака при помощи соды, самодельных капельниц и пиявок.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова
Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.
Обновлено в 02:00
Авто
Китайская копия Renault Kwid окажется дешевле оригинала
Электрокар от Dongfeng получит совершенно иную переднюю часть: новые бамперы, оригинальная оптика, заглушка и логотип Dongfeng вместо традиционной радиаторной решетки с фирменной эмблемой Renault, а также разъем для зарядки, который производитель предусмотрительно «спрятал».
Обновлено в 01:26
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55