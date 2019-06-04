Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

Здоровье Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.

Технологии «Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Футбол В сборной Нидерландов тепло приняли победителей Лиги чемпионов Вместе с «Ливерпулем» футболисты стали победителями турнира, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0), а Ван Дейк был признан лучшим игроком матча.

Общество Глава СПЧ предложил создать в Алтайском крае совет по правам человека "В Краснодарском крае, если возникает проблема, связанная с субъектом, я звоню не губернатору, а главе регионального СПЧ", - поделился Федотов.

Политика В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

Общество В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в июне На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя - 12-го июня страна будет праздновать День России.

Технологии В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Экономика Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.

Наука Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.

Политика Ким Чен Ын появился на публике вместе с «репрессированной» сестрой Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую СМИ ранее включили в список «репрессированных» чиновников за срыв саммита с США, появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном.

Армия и оружие Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.

Экономика Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross «АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.

Футбол «Барселона» представила новую форму. Шахматы пришли на смену полосам Впервые в истории "Барселоны" комплект формы на сезон 2019/2020 представлен в виде изображения синих и гранатовых квадратов, расположенных в шахматном порядке.

Футбол Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб Согласно информации источника, защитник "Динамо" Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.

Происшествия В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Политика Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.