Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
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Вакарчук потребовал от Зеленского разработки закона, регулирующего отношения с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Вакарчук предложил закрепить отношения Украины с РФ как со «страной-агрессором»
Известиявчера в 22:41
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Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском
Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
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Технологии
«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».
Обновлено вчера в 06:11
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
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Футбол
В сборной Нидерландов тепло приняли победителей Лиги чемпионов
Вместе с «Ливерпулем» футболисты стали победителями турнира, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0), а Ван Дейк был признан лучшим игроком матча.
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Общество
Глава СПЧ предложил создать в Алтайском крае совет по правам человека
"В Краснодарском крае, если возникает проблема, связанная с субъектом, я звоню не губернатору, а главе регионального СПЧ", - поделился Федотов.
Обновлено в 00:57
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в июне
На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя - 12-го июня страна будет праздновать День России.
Обновлено вчера в 04:18
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Наука
Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера
Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Ким Чен Ын появился на публике вместе с «репрессированной» сестрой
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую СМИ ранее включили в список «репрессированных» чиновников за срыв саммита с США, появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено 02 июня в 21:32
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли
Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.
Обновлено в 00:56
Экономика
Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку
Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.
Обновлено в 00:19
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
«Барселона» представила новую форму. Шахматы пришли на смену полосам
Впервые в истории "Барселоны" комплект формы на сезон 2019/2020 представлен в виде изображения синих и гранатовых квадратов, расположенных в шахматном порядке.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб
Согласно информации источника, защитник "Динамо" Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди
Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции
Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено вчера в 13:36