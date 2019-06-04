Политика

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вакарчук потребовал от Зеленского разработки закона, регулирующего отношения с Россией

Московский Комсомолецвчера в 22:37

Вакарчук предложил прописать в законе отношение Украины к России

REGNUM00:30

Вакарчук предложил закрепить отношения Украины с РФ как со «страной-агрессором»

Известиявчера в 22:41

Вакарчук потребовал от Зеленского закон об отношениях с Россией

Газета.Ru00:31

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

RT на русскомвчера в 22:18

Вакарчук призвал парламент Украины закрепить отношения с Россией как «страной-агрессором»

РЕН ТВвчера в 21:34

Вакарчук предложил прописать в законе торговлю и поездки в Россию

РБКвчера в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Здоровье

Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском

Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Технологии

«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».
Обновлено вчера в 06:11
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол

В сборной Нидерландов тепло приняли победителей Лиги чемпионов

Вместе с «Ливерпулем» футболисты стали победителями турнира, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0), а Ван Дейк был признан лучшим игроком матча.
Обновлено в 00:31
Общество

Глава СПЧ предложил создать в Алтайском крае совет по правам человека

"В Краснодарском крае, если возникает проблема, связанная с субъектом, я звоню не губернатору, а главе регионального СПЧ", - поделился Федотов.
Обновлено в 00:57
Политика

В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме

Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе в июне

На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя - 12-го июня страна будет праздновать День России.
Обновлено вчера в 04:18
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Наука

Физики нашли способ «спасти» кота Шредингера

Исходя из исследования, у кота Шредингера появляется возможность спастись от мучительной смерти. Об этом рассказали в журнале Nature.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Ким Чен Ын появился на публике вместе с «репрессированной» сестрой

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую СМИ ранее включили в список «репрессированных» чиновников за срыв саммита с США, появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено 02 июня в 21:32
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО, находящиеся на авиабазе под Джанкоем, во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск" во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил РИА Новости во вторник источник в силовых структурах Крыма.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли

Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.
Обновлено в 00:56
Экономика

Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку

Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.
Обновлено в 00:19
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Футбол

«Барселона» представила новую форму. Шахматы пришли на смену полосам

Впервые в истории "Барселоны" комплект формы на сезон 2019/2020 представлен в виде изображения синих и гранатовых квадратов, расположенных в шахматном порядке.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб

Согласно информации источника, защитник "Динамо" Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин

В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика

Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции

Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено вчера в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский музыкант, поэт, политик, лидер группы «Океан Ельзи». Заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное