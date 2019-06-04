Политика
Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
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с чего всё началось
"Я призываю президента, его команду и Верховную раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором", — сказал глава новой партии "Голос" в эфире политического шоу.РЕН ТВвчера в 21:34
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Вакарчук потребовал от Зеленского разработки закона, регулирующего отношения с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:37
Вакарчук предложил закрепить отношения Украины с РФ как со «страной-агрессором»
Известиявчера в 22:41
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В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
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Николай Комличенко, рассказал о разнице между клубом и сборной
Нападающий сборной России Николай Комличенко рассказал о первых днях пребывания в национальной команде, а так же о том, как его встретил Артем Дзюба.
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Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
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Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Авто
Названы самые популярные марки подержанных авто в Подмосковье
Обновлено в 05:22
Политика
AP: Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М
В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Экономика
«Единая Россия» получила в 2018 году более 7,2 млрд рублей
Партия "Единая Россия" получила в 2018 году на осуществление уставной деятельности более 7,2 млрд рублей.
Обновлено в 05:56
Экономика
Правила расходования материнского капитала изменились в России
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Шиесе задержали семерых. Активисты встали стенка на стенку с ОМОНом
На станции Шиес в Архангельской области, где активисты пытаются препятствовать строительству мусорного полигона, задержаны семь человек.
Обновлено в 05:52
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Сегодня мусульмане во всём мире отмечают один из главных исламских праздников, который называется Ураза-байрам.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Свадьба мисс Москвы и короля Малайзии Мухаммада V состоялась в российской столице 22 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Космос
«Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся через 4 дня брака
Суд расторг брак американского актера Николаса Кейджа и визажиста Эрики Койке после 4 дней брака.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Вексельберг ожидает решения по его ходатайству об исключении из санкционного списка США
Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг ожидает ответа от управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) на его петицию об исключении из санкционного списка США.
Обновлено в 06:37
Транспорт
ГИБДД составит базу нарушителей ПДД для каршеринговых компаний
«Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сообщил он, добавив, что в базу данных будут внесены сведения как о россиянах, так и иностранцах, нарушающих в России правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:08