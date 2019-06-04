Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с РоссиейRT на русском вчера в 22:18

с чего всё началось

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.

Вакарчук призвал Зеленского разработать закон об отношениях с Россией

Происшествия Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.

Политика Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины» Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.

Экономика РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здоровье В Приморье сотрудники травмпункта заочно похоронили пациентку Поужинав, медики обработали женщине рану, сделали прививку от столбняка под лопатку, выписали лекарство и отметили, что в Приморье давно не наблюдалось случаев бешенства.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Гаджеты В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

Игры Утечка: новая Fable станет сюжетным продолжением оригинальной трилогии На Reddit 3 июня появился пост с описанием сюжета и геймплейных подробностей новой части Fable от Playground Games, однако автор публикации быстро удалил своё сообщение и аккаунт.

Экономика ВЭБ намерен занять у инвесторов 300 млрд рублей Первый заместитель председателя—член правления Михаил Полубояринов рассказал РБК о намерении госкорпорации занять у инвесторов, в том числе у азиатских, «около 300 млрд руб. в эквиваленте».

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Происшествия Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.

Космос На Марсе найдены подземные ледники, способные образовать большой океан По данным научного издания Geophysical Research Letters, объем замерзшей воды, таящейся под северным полюсом Марса, столь значительный, что если этот лед растает, то планета окажется покрытой глобальным океаном, глубина которого будет достигать полутора километров.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Наука Иммунные клетки оказались способны стимулировать рост опухоли Авторы новой работы утверждают, что если прицельно убивать определенные иммунные клетки, можно замедлить рост опухоли мозга у людей с мутацией в гене NF1, кодирующем белок нейрофибромин.

Политика Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.

Происшествия В Башкирии в детском лагере умер подросток Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.