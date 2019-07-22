Политика
Вакарчук предложил создать закон о «сосуществовании» Украины и РоссииИзвестия 16:51
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил создать закон, который сможет регламентировать отношения между Россией и Украиной. Об этом 22 июля сообщает «Укринформ».
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Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят. Поскольку он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом.
— Святослав Вакарчук, украинский музыкантРБК 16:35
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