Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с РоссиейРИА Новости 12:37
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет. Он отметил, что такая практика существует во многих странах.
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Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019
Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России.
Обновлено в 18:56
Гаджеты
В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS
Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы
Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
Обновлено в 09:13
Кино
Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной
Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
Обновлено в 08:55
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика
Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь
Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
Обновлено в 19:14
Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»
На сделку может потребоваться около $187 млн Сервис "Яндекс.Такси" сообщил, что договорился о покупке программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы "Везет".
Обновлено в 15:34
Авто
Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров
Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Протест медиков вызван реорганизацией службы скорой помощи, в результате которой они стали обслуживать не только город, но и сельскую местность.
Обновлено в 04:04
Политика
МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе
Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Кино
Итальянский «театр чуда» показал москвичам уникальную шоу-оперу
NoGravity, прославленный «театр чуда» итальянского производства, рассказал о жизни и достижениях главного изобретателя человечества Леонардо да Винчи головокружительными средствами театрального дела XVII века.
Обновлено в 13:36
Политика
Борис Джонсон не поддержит военную операцию США против Ирана
Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.
Обновлено в 16:26
Происшествия
В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу
Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Гаджеты
Исследователи научились извлекать данные с изолированных машин с помощью диодов на клавиатуре
Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
Обновлено в 13:05
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
ВСУ готовит в Станице Луганской провокации
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 17 июля, Вооруженные силы Украины готовят провокации в Станице Луганской.
Обновлено в 12:17
Политика
В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Политика
Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко
Обновлено в 16:25
Здоровье
Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу
Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что одного желания употреблять насекомых в пищу недостаточно: — Психологически очень некомфортно употреблять такую непривычную пищу, ее нет в нашей памяти на генетическом уровне.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
Закон о госязыке вступил в силу на Украине
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34