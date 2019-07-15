Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с РоссиейРИА Новости 12:37

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет. Он отметил, что такая практика существует во многих странах.
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Вакарчук предложил давать до 15 лет тюрьмы за переговоры с Россией

РБК16:37

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

РИА Новости12:37

Вакарчук предложил наказание для политиков за переговоры с Россией

RT на русском13:23

Вакарчук предложил сажать в тюрьму переговорщиков с РФ

News.ru13:07

Лидер украинской партии «Голос» и музыкант Святослав Вакарчук предложил наказывать за переговоры с Россией

Эхо Москвы14:31

Вакарчук предложил сажать украинских политиков за переговоры с Россией

Московский Комсомолец12:20

Вакарчук предложил сажать за переговоры с Россией

Lenta.ru11:51
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Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
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Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019

Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России.
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В сети появились изображения часов Apple Watch, работающих на платформе iOS

Вполне возможно, что когда-то производитель захочет изменить интерфейс, и тогда в дело вступят эти изображения.
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Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
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Барановская сделала заявление насчет тайной свадьбы

Тихая и неприметная свадьба, как и скромный наряд Барановской, оказался лишь журналистской выдумкой.
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Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной

Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
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Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
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Происшествия

Экс-чемпиона мира по боксу Уитакера насмерть сбила машина

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Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Политика

Лондон не станет высылать Ассанжа в страны, применяющие смертную казнь

Как сообщает агентство Efe, Великобритания не намерена высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в государства, законодательно применяющие смертная казнь.
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Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

На сделку может потребоваться около $187 млн Сервис "Яндекс.Такси" сообщил, что договорился о покупке программного обеспечения (ПО) и колл-центров группы "Везет".
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Бахрейнская компания планирует вложить 500 млн евро в развитие Крыма

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Авто

Кроссовер Geely Atlas с новым дизайном добрался до дилеров

Рестайлинговый кроссовер, который в России известен под названием Atlas, а в Китае - Boyue, теперь получил в названии приставку Pro и обзавелся новым дизайном.
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Общество

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Обновлено в 04:04
Политика

МИД Грузии осудил инцидент на грузино-азербайджанской границе

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, который произошел в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана.
Обновлено в 16:52
Кино

Итальянский «театр чуда» показал москвичам уникальную шоу-оперу

NoGravity, прославленный «театр чуда» итальянского производства, рассказал о жизни и достижениях главного изобретателя человечества Леонардо да Винчи головокружительными средствами театрального дела XVII века.
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Политика

Борис Джонсон не поддержит военную операцию США против Ирана

Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.
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В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу

Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.
Обновлено в 16:05
Гаджеты

Исследователи научились извлекать данные с изолированных машин с помощью диодов на клавиатуре

Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
Обновлено в 13:05
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

ВСУ готовит в Станице Луганской провокации

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 17 июля, Вооруженные силы Украины готовят провокации в Станице Луганской.
Обновлено в 12:17
Политика

В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
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Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко

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Каких насекомых средней полосы России можно употреблять в пищу

Врач-диетолог Анжелика Дюваль считает, что одного желания употреблять насекомых в пищу недостаточно: — Психологически очень некомфортно употреблять такую непривычную пищу, ее нет в нашей памяти на генетическом уровне.
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Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
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Обновлено в 05:27
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Святослав Вакарчук
Украинский музыкант
Украинский государственный и политический деятель, глава партии «Голос», кандидат в народные депутаты Украины. В прошлом получил известность как музыкант, поэт, лидер группы «Океан Ельзи».
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