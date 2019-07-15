Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с РоссиейРИА Новости вчера в 12:37
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет. Он отметил, что такая практика существует во многих странах.
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С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию - пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРЕН ТВ вчера в 20:37
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Политика
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Наука
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Обновлено вчера в 09:53
Интернет
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Обновлено в 01:00
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Армия и оружие
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Общество
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Футбол
ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего «Интера»
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Обновлено в 01:09
Армия и оружие
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Ученые назвали, какая группа крови неуязвима перед раком
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Происшествия
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Обновлено в 01:04
Армия и оружие
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Политика
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Член Конгресса США Ильхам Омар, представляющая Демократическую партию от штата Миннесота и являющаяся американкой сомалийского происхождения, обвинила президента Дональда Трампа в нарушении прав человека и призвала объявить ему импичмент.
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
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