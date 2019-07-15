С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию - пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы.

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Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

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