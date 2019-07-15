Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с РоссиейРИА Новости вчера в 12:37
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет. Он отметил, что такая практика существует во многих странах.
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С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию - пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРЕН ТВ вчера в 20:37
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