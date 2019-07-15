Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией

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