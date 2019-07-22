Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с РоссиейКоммерсантъ вчера в 19:41

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины

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ТАССвчера в 18:51

Вакарчук предложил Киеву законодательно регламентировать отношения с Москвой

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RT на русскомвчера в 16:30

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

РИА Новостивчера в 18:05

«Сосуществование с Россией»: Вакарчук требует ввести новый закон

Телеканал 360°вчера в 15:47
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Политика

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По итогам жеребьёвки «быкам» досталось киевское «Динамо», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил это решение.
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