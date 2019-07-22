Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с РоссиейКоммерсантъ вчера в 19:41
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В США тело сотрудника магазина нашли на рабочем месте спустя 10 лет поисков
Мужчина по имени Ларри Эли Мурильо-Монкад, бывший сотрудник супермаркета No frills ("Без излишеств"), пропавший без вести и уволенный ещё в 2009 году, как оказалось, все эти годы и не думал покидать своё рабочее место, поскольку трагически погиб на складе, однако его тело нашли только сейчас.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:55
Музыка
Гитарист «Кино» оценил исполнение российского хита группой Metallica
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
Обновлено 21 июля в 13:25
Общество
В США придумали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Футбол
«Краснодар» в ЛЧ сыграет с «Порту», а должен был с киевским «Динамо»
По итогам жеребьёвки «быкам» досталось киевское «Динамо», однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил это решение.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Лидер партии Зеленского не допускает объявления амнистии в Донбассе
Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил категорически против амнистии для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
США возобновят переговоры с «Талибаном» в Дохе
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения «Талибан».
Обновлено вчера в 22:26
Общество
В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.
Обновлено вчера в 03:23
Технологии
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам
Тинькофф-банк предложит речевые технологии корпоративным клиентам Управляющая Тинькофф-банком TCS Group выводит на рынок b2b разработки в сфере речевых технологий.
Обновлено вчера в 14:15
Транспорт
В Росстандарте предложили сузить парковочные места на улицах
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощи
По состоянию на 22 июля, по информации Минфина, до граждан доведено 1,805 млрд рублей, что составляет 61%.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие
США пожаловались на агрессивные маневры венесуэльского Су-30
Южное командование вооруженных сил США заявило о том, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы агрессивно преследовал американский разведывательный самолет EP-3.
Обновлено вчера в 00:54
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в теплоход
Мужчина на гидроцикле катался по Фонтанке в Санкт-Петербурге и ужасно хамил прохожим: обливал всех людей, которые передвигались по набережной.
Обновлено вчера в 21:54
Недвижимость
Составлен рейтинг стран Европы по срокам накопления на квартиру
Аналитики исследовали, сколько жителям стран Евросоюза придется отдать средних окладов за квартиру площадью 70 «квадратов».
Обновлено вчера в 07:45
Кино
СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев
Обновлено вчера в 12:01