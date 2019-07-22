Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с РоссиейКоммерсантъ вчера в 19:41
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
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Происшествия
Спасавший детей из горящей палатки под Хабаровском мальчик впал в кому
Десятилетний Арсений вытаскивал девочек из палатки во время пожара в детском лагере под Хабаровском, в результате чего получил ожоги и сейчас находится в коме.
Обновлено в 02:59
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения
Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 21 июля в 03:06
Политика
В Нью-Йорке запретили удалять когти у кошек
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, запрещающий удаление когтей у кошек.
Обновлено в 02:23
Авто
Компания Saleen представила свои новинки
Пока все увлеклись дебютом Chevrolet Corvette C8, Saleen совместно с китайской компанией Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation организовали специальное мероприятие в Пекине, в рамках которого представила 4 новинки.
Обновлено в 02:53
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Здоровье
Назван регион с самым высоким уровнем заболеваемости детской астмой
Наиболее высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году зафиксировали в Республике Марий Эл.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.
Обновлено вчера в 22:48
Спорт
Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на КМ-2019
Обновлено в 02:54
Политика
Команда Зеленского отказалась от амнистии для ополченцев Донбасса
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:10
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
Загорелось здание на проспекте Стачек в Петербурге
Во вторник, 23 июля, на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге начался крупный пожар. Пламя охватило старинное пятиэтажное здание.
Обновлено в 02:33
Политика
Стало известно, кому Россия должна заплатить по справедливости
Как известно, все западные тренды рано или поздно перекочевывают к нам — значит, самое время России подсчитать собственных "пострадавших рабов".
Обновлено в 01:00
Наука
Капсула Hyperloop установила новый скоростной рекорд
Капсула Hyperloop установила очередной скоростной рекорд, разогнавшись до отметки в 463 километров в час.
Обновлено вчера в 09:58
Музыка
На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» Виктора Цоя
Вечером 21 июля в Москве культовая американская группа Metallica на единственном концерте в «Лужниках» исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 03:58
Гаджеты
Больше никаких эксклюзивов: в США собрали компьютер со всеми консолями внутри
Видеосигнал со всех консолей подается на единый вход HDMI — это позволяет использовать всего один кабель для вывода изображения на экран.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
На Крите найдены уникальные фигурки древних богов
На Крите археологи в ходе раскопок на территории древнегреческого города Аптера обнаружили две уникальные фигурки богини охоты Артемиды и бога – покровителя искусств и муз Аполлона, передает ТАСС.
Обновлено в 04:01
Политика
Партия Порошенко теряет позиции
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:17
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Политика
Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ
Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:03