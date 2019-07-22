Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с РоссиейКоммерсантъ вчера в 19:41
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Читать в источнике
Оценить251
Подробнее о событии
Показать все источники
Идею Вакарчука о «сосуществовании» с Россией на Украине сочли абсурдом
Национальная служба новостей06:13
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:41, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Обновлено в 05:29
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Обновлено в 10:01
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Наука
Ученые определили самых аккуратных летучих мышей в Польше
Польские ученые определили, какие виды летучих мышей в Центральной Европе летают аккуратнее всего и в наименьшей степени страдают от повреждений летательных перепонок.
Обновлено в 09:58
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии
Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:18
Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
Депутат британского парламента Борис Джонсон выбран новым главой Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Соединенного Королевства.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Все матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Все матчи 3 тура премьер-лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания, — говорится в заявлении РПЛ.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
Обновлено вчера в 11:41
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
В США заявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Она будет составлена из всех стран мира.
Обновлено в 09:44
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Акционеры «Энел Россия» одобрили продажу Рефтинской ГРЭС
На внеочередном общем собрании акционеров компании «Энел Россия» была одобрена сделка по её продаже, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:54
Авто
Более 1 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту с начала лета
В целом, с начала работы транспортного перехода (с середины мая 2018 года) по нему проехали около 6 млн машин.
Обновлено в 04:52
Политика
Госдума приняла закон о льготах для ополченцев Дагестана
Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении ополченцев Дагестана статусом ветеранов, предусматривающий для них ежемесячные денежные выплаты.
Обновлено в 06:43
Спорт
Ефимова завоевала серебро ЧМ на дистанции 100 метров брассом
Россиянка Юлия Ефимова завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира в Кванджу.
Обновлено в 08:57
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон показала помолвочное кольцо за 400 тысяч долларов
Эксперты уже предположили, что кольцо Йоханссон, вероятно, было разработано дизайнером Джеймсом де Живанши, и оценили бриллиант в 400 тыс. долларов.
Обновлено в 05:53
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала нежное видео поцелуя с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак решила в день рождения своего возлюбленного режиссера Константина Богомолова поздравить его публично в Instagram.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной
Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
SZ: Россия посмеется последней в сделке с Турцией
Издание отмечает, что Турция не является первой страной НАТО, которая разместила на своей территории российские ракеты.
Обновлено в 10:26